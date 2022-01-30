Рядом с любимой: названо место захоронения Куравлева

30 января стало известно, что актер Леонид Куравлев скончался после продолжительной болезни.

О смерти артиста сообщил приближенный источник. Он же и рассказал, что уже известно предварительное место захоронения. Скорее всего, звезду советского кино положат рядом с любимой женой Ниной на Троекуровском кладбище. Дату прощания с актером родственники объявят позже.

После смерти супруги Леонид Куравлев почти не общался с внешним миром. Последнее время артист жил в доме престарелых, там же и подхватил пневмонию. Его положили в больницу, состояние было тяжелым – понадобились реанимация и аппарат ИВЛ. По слухам, состояние Куравлева усугублялось еще и тем, что он был в глубокой депрессии – отказывался есть и постоянно плакал. Актер никак не мог смириться со смертью любимой жены.

Пара прожила вместе 52 года! Они познакомились, когда Нине было 13, а Леониду 16 лет. Когда жена умерла, артист решил подготовить место на кладбище и для себя, даже памятник заказал один на двоих. На черном гранитном камне уже есть его фамилия, осталось добавить только даты...

Напомним, на Троекуровском кладбище похоронены многие звезды. Например, недалеко от могилы жены Леонида Куравлева лежат Марина Голуб, Владислав Галкин и Юлия Началова.