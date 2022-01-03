"По стенкам заходит в комнату": В Сети обсуждают странное поведение Волочковой на "Давай поженимся!"

Анастасия Волочкова появилась в свежем выпуске шоу "Давай поженимся!" на Первом канале. Балерина представляла одного из женихов – хозяина банного комплекса по имени Сергей.
"Лучше меня Вы все равно никого не встретите", - заявила танцовщица жениху в первые минуты знакомства. Кроме того, уже в студии Анастасия Волочкова попросила Ларису Гузееву и Розу Сябитову угостить ее пирогами, которые стояли на столе. Артистка призналась, что приехала на съемки очень голодная.
Поведение Анастасии Волочковой в Сети назвали странным. Балерина выглядела необычно счастливой, расслабленной и веселой. "Балерина уже с утра не на одной ноге, по стенкам заходит в комнату к жениху! Здрасти я Настя😁 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассудили пользователи Сети.
Возможно, Анастасия Волочкова была опьянена любовью. У экс-примы Большого театра появился новый избранник. В личном микроблоге знаменитость уже представила ухажера. В любом случае, Волочкова подняла настроение зрителям Первого канала.
"Волочкова пришла, на веселе, Подготовилась.)))Говорит ест мало....Зато пьет то как ...)) "Чтобы не говорили а я люблю на Волочкову смотреть. Смешно! Мне настроение повышает😄😄", "Настасья уже хлебнула храброй воды. Но все же она добрая, простая. Хорошая только несчастливая. Шура тоже поднакидался, праздник как никак. Наверное напару и хлебанули в гримерке😂😂😂", - рассуждают поклонники шоу.