Тайная страсть Пугачевой: Галкин рассекретил жену

Максим Галкин откровенно рассказал о тайной страсти супруги.

Алла Пугачева для многих является авторитетом в музыкальной сфере. Ее привыкли считать строгим музыкальным критиком. Однако на самом деле Примадонна мягкая и душевная. Так, супруг Максим Галкин недавно рассекретил ее тайную страсть.

Как оказалось, певица любит подшучивать над коллегами по шоу-бизнесу. Однако делает она это по-дружески. Также телеведущий сказал, что у его супруги очень тонкий и оригинальный юмор, поскольку она является начитанным человеком.

По словам Галкина, любимое произведение Пугачевой – роман "Долина кукол". Так, она часто сравнивает персонажей из книги со звездами эстрады. Также шоумен отметил, что восхищается умом Аллы Борисовны.

Напомним, что Примадонна очень серьезно относится к вопросу образования. Так, она внимательно следит за развитием Лизы и Гарри. Дети с ранних лет ходят в лучшие кружки и учебные заведения. Это дает свои плоды. Например, маленький Гарри недавно выступил с отцом, исполнив в эфире "Первого канала" песню на французском. Фанаты были в восторге от голоса мальчика. Также публика отметила, что наследник Пугачевой прекрасно знает язык.