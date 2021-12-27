"Это чужая тетя": народ не узнал перекошенную Пугачеву

Алла Пугачева удивляет поклонников своим похорошевшем видом. Так, кожа ее лица выглядит даже лучше, чем раньше.

Примадонна не жалеет средств на лучших профессионалов в сфере красоты. Однако секрет ее молодости все же тщательно скрывается, поэтому фанаты могут только догадываться, какими такими способами Алла смогла вернуть свежий и подтянутый вид лица.

Однако в последнее время поклонники подозревают, что певица все же перебарщивает с услугами косметологов и пластических хирургов. Новые фотографии звезды подтверждают это мнение. На недавно сделанном снимке лицо артистки выглядит перекошенным. Вот подписчики думают, в чем же причина? Плохой ракурс или неудачная подтяжка?

"О боже, смотреть неприятно", "Мумия и то лучше выглядит", "Другое лицо, что это?", "Перекроила себя", "Это чужая тетя", Ужас, слов нет", – возмутились фолловеры.

Вполне возможно, что искать изъяны во внешности Примадонны пытаются завистники. Потому что недавно певица в очередной раз напомнила общественности о своей успешной жизни. Накануне Максим Галкин опубликовал на странице своего микроблога видео с детского праздника, который Пугачева организовала для Лизы и Гари. Атмосфера мероприятия была по-настоящему шикарная. Ребят развлекали актеры в образе различных волшебных существ и фокусники. А завершили вечеринку хороводы вокруг елки и салют. Гости были в восторге от происходящего, а сама Алла Борисовна с удовольствием снимала игры детей на телефон, чтобы запомнить теплый момент.