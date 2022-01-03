Голая Собчак пошла по стопам заклятой подруги Волочковой: показала зад

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова обожает банные процедуры. В загородном доме королевы шпагатов даже оборудован целый комплекс парных и установлена купель во дворе. Балерина не раз удивляла общественность "голыми" снимками из деревянной бочки. В Сети можно найти десятки фото, на которых обнаженная Волочкова прячет прелести за березовыми вениками.
Накануне заклятая подруга Анастасии Волочковой, телеведущая Ксения Собчак, тоже опубликовала в соцсетях кадр из купели. Журналистка пошла по стопам танцовщицы, снявшись с голым задом.
В комментариях к публикации поклонники отметили, что Собчак пытается составить конкуренцию Волочковой. Теперь интернет-общественность ждет не дождется ответного хода балерины. Пока у Анастасии нет времени реагировать на действия соперницы – у Волочковой новый ухажер. Танцовщица с удовольствием показывает своего нового мужчину в соцсетях.
Напомним, много лет назад Ксения и Анастасия были приятельницами. Собчак помогала Волочковой освоиться в Москве и познакомила со своими друзьями. Между тем, как утверждает журналистка, балерина ответила ей черной неблагодарностью – увела у нее жениха, олигарха Вячеслава Лейбмана. Анастасия обвинения экс-подруги отрицает. С Лейбманом, утверждает танцовщица, она лишь раз сходила поужинать.