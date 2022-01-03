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Шоу-бизнес
"Ты знаешь, так хочется жить": Малахов расплакался на публике на фоне слухов о болезни

"Ты знаешь, так хочется жить": Малахов расплакался на публике на фоне слухов о болезни

Шоумен не сдержал эмоций на съемках нового шоу.
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Андрей Малахов и его команда взялись за создание нового шоу "Сегодня Пятница". В 2022-м году по пятницам телеведущий будет собирать за круглым столом исполнителей и авторов любимых народом песен. Гости студии поделятся со зрителями историями из жизни, станцуют и исполнят свои композиции.

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В премьерном выпуске шоу "Сегодня Пятница" появятся: группа "Рождество", Арсен Шахунц, Евгений Трухин и Ярослав Сумишевский. Найдется место за круглым столом и для музыкальных критиков, например, для Сергея Соседова.

На съемках премьерного выпуска программы Андрей Малахов не смог сдержать эмоций. Как сообщают очевидцы, шоумен расплакался во время выступления группы "Рождество". Коллектив исполнял композицию "Ты знаешь, так хочется жить". В этот момент Малахов и его гости вспоминали о самых близких.

Шоу "Сегодня Пятница" стартует на экранах 7 января. Транслировать проект будет канал "Россия 1". На создание нового детища Андрея Малахова и его коллег вдохновили хорошие рейтинги передачи "Привет, Андрей!".

Напомним, в Сети встревожены внешним видом любимца публики. Малахов, как считают обитатели Интернета, сильно поправился и начал носить парик. В чем дело – пока никому не известно. Поговаривают, что у знаменитости проблемы со здоровьем. Сам Андрей Малахов слухи о болезни не комментирует.

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Андрей Малахов. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 3 января 2022, 10:53 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость937768
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В любом случае, здоровья ему!
гость11129
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не смешите! Какие высокие рейтинги у этого экающего Малахольного и любителя грязных трусов!
Гость935498
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Все у него нормально со здоровьем. Так вкалывать, как он, может только здоровый человек.
1

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