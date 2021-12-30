"Хочу": Басков двумя руками схватился за "мохнатого зверя" Малахова

Николай Басков показал отрывок новогоднего шоу с Андреем Малаховым.

Артисты вместе задействованы в "Новогоднем параде звезд", который покажут в праздничную ночь. Пока до Нового года остается меньше 2 дней, участники представлений делятся со зрителями отрывками из шоу, чтобы те еще сильнее захотели его посмотреть.

В ролике, который опубликовал в своем блоге Николай Басков, он вновь взаимодействует с тигренком, который несколько недель назад вызвал огромный резонанс. Сначала с животным в кадре Андрей Малахов, потом Басков двумя руками хватает его мохнатого зверя и уже держит на руках.

В Сети снова стали обсуждать, что дикому животному не место на "голубом огоньке", однако многие также отметили, что с нетерпением ждут выхода шоу.

"Коленька, вы прелесть! Сердечное спасибо вам за анонс! С Наступающим вас (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Хочу, хочу, хочу... обязательно будем смотреть", "Доброе утро, обязательно буду смотреть, от вас всегда позитив. С наступающим Новым Годом Вас", "Сколько лет на эстраде. А талант супер. И ирония", "Огромнейшее спасибо, Коленька, за такой Позитивный Шикарный Анонс и Поздравление!", "Какой хорошенький тигренок!", "С нетерпением жду завтрашний день. С наступающим!", "Скорей бы завтра. Не терпится посмотреть", "Супер! С Наступающим! Благодарю за эксклюзивное видео со съемок", - написали комментаторы.