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Шоу-бизнес
Названы фатальные ошибки "старой" Мамаевой после свадьбы бывшего: Жертва понтов

Названы фатальные ошибки "старой" Мамаевой после свадьбы бывшего: Жертва понтов

Накануне публика просто ахнула. Надежда Санько все-таки пришла к своей цели. Она вышла замуж за Павла Мамаева.
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Публика до последнего не верила в то, что это может произойти. Футболист, который долгое время восхвалял Алану Мамаеву, после расставания женился на ее ближайшей подруге. Многие женщины тут же задумались о выражении, что опасаться стоит вовсе не чужих дам, а своих ближайших приятельниц, когда речь идет о супруге.

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В 2021 году возлюбленные развелись. Павел Мамаев прожил в браке с избранницей около восьми лет. У них есть общая дочь Алиса. Также пара воспитывала сына женщины от первого брака. Однако после разлада Алана долго пыталась заставить бывшего супруга платить алименты.

Лена Миро не смогла пройти мимо последних событий и назвала две ошибки бывшей супруги футболиста. Алана Мамаева, по ее словам, ранее пообещала, что на Надежде никто не женился, а потому не женится "и Пашка", что оказалось ошибочным суждением. Блогерша упорно называет Алану "старой" и утверждает, что она сделала две ошибки, которые привели к такому финалу.

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Во-первых, по мнению Миро, бывшая жена Павла Мамаева все время говорила подруге о том, как она счастлива. Она указала, что Алана якобы была уверена: подруга должна была "обтекать от величия собеседницы", но вместо этого восприняла слова как вызов. Также она якобы была о себе слишком высокого мнения. Блогер поинтересовалась у подписчиков, кто из них также стал "жертвой понтов".

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Алана Мамаева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 29 января 2022, 06:25 Источник: Блог Лены Миро ✓ Надежный источник
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