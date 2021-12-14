Господи, помилуй: изможденный вид 62-летней Кадышевой напугал народ

Первый канал провел в "Крокус Сити Холле" концерт-съемку "Главного новогоднего концерта". Более 30 оригинальных дуэтов удивили публику. Но потрясли народ не только песни, но и облик некоторых артистов.

Надежда Кадышева и Глеб Матвейчук представили дуэт на известную песню 2004 года "Широка река". На сцене певица блистала в платье цвета фуксии с объемными рукавами, украшенном вышивкой из камней в виде цветов.

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А сразу после выступления, не дожидаясь финала концерта, певица накинула на плечи яркое пальто с цветочным принтом и воротником из меха розового цвета и с супругом-музыкантом Александром Костюком уехала домой.

Правда, изможденный вид 63-летней звезды многих напугал. То ли дело в непривычной прическе – привычные объемные кудри с пышным начесом звезда сменила на низко собранный хвост с выпущенными по бокам завитыми прядями. То ли проблема в слишком тяжелом сценическом макияже, подчеркивающем все изъяны и недостатки кожи. То ли певица больна, поэтому вид у нее такой изможденный. Многие вообще, глядя на ее глаза, заподозрили у нее диффузный токсический зоб – так называемую Базедову болезнь.

"Господи, помилуй!", "Мама, что с ней случилось, такая красавица всегда была?", "Без слез не глянешь!", "Время отнеслось к ней без сожаления", – комментируют шокированные люди вид главной эстрадной "колдуньи".