"Красавец": Боню в номере отеля поджидал незнакомец

Виктория Боня продолжает путешествовать. На этот раз она приехала в горы.

Знаменитость показала несколько церемоний, на которых присутствовала, но в детали пока вдаваться не стала. Известно, что она любит духовные практики и нередко рассказывает о них подписчикам. Накануне она поразила поклонников тем, что встала на лыжи не только без защиты, но и практически без одежды. Тело ведущей прикрывал лишь специальный костюм с короткой юбкой. обнажающей роскошные ноги Виктории. "Мы из Сибири, холодом не возьмешь", – написала она. Поступок поразил даже менеджера Ольги Бузовой.

Теперь же Виктория Боня показала, в каком номере сейчас ей приходится жить. Сама она сравнила помещение с пионерским лагерем. Комната оказалась небольшой и сделанной очень просто. Однако в какой-то момент дива осознала, что заселилась вовсе не одна. Сперва поклонники даже напряглись.

Виктория указала, что в гордом одиночестве просто не могла бы быть в таком месте. Она показала штору, на которой сидел большой паук. "Красавец, какой красавец. Знакомиться будем?" – обратилась она к членистоногому. Ведущая ничуть не испугалась и поинтересовалась у поклонников, как они относятся к паукам.

Большинство проголосовали за то, что опасаются. Они не разделили восторга Виктории Бони, но порадовались за то, какой смелой она стала. Уже сегодня дива наслаждалась горным воздухом и отмечала, как хорошо наслаждаться природой.