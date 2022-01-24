"Меня ломало": Боня рассказала, как Смерфит запирал ее в ванной

Экс-участница "Дома-2" Виктория Боня раскрыла подробности отношений с бизнесменом Александром Смерфитом, ставшим впоследствии отцом ее дочери.



Телеведущая вспомнила, как вместе с предпринимателем переехала жить в Европу – там у пары и начались конфликты, виновницей которых чаще всего выступала сама Боня. Как пояснила звезда, она просто не умела разговаривать со своим избранником и часто умалчивала недовольство теми или иными ситуациями, обижаясь по несколько дней.

"Он уже знал по взгляду или по интонации голоса, что что-то не так", – призналась экс-участница телестройки. Бывало, что Смерфиту приходилось закрываться с Боней в ванной и удерживать ее там до тех пор, пока они не обсудят конфликтную ситуацию.

"Меня ломало, меня бесило, мне не нравилось, но я научилась разговаривать", — рассказала звезда.

Она также отметила, что поведение своего экс-возлюбленного прекрасно понимает, ведь именно ее тяжелый характер вынуждал его применять жесткие меры. Отношения со Смерфитом подарили Виктории бесценный опыт: она поняла, что гармония в паре достигается только тогда, когда оба умеют высказывать свои недовольства и обсуждать их.

Напомним, союз Виктории Бони и бизнесмена Александра Смерфита просуществовал семь лет. За это время у них родилась дочь, однако пара так и не поженилась.