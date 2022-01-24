"Бузова, не обижайся!": Боня облизала новую подругу Водонаеву с ног до головы

Недавно заклятые враги Алена Водонаева и Виктория Боня помирились. С тех пор многое изменилось.

Журналистка нередко упоминала бывшую коллегу по "Дому-2" в разных интервью. При том, что во время шоу они дрались и нередко оскорбляли друг друга, Алена считала ее вполне достойным человеком, так как та никогда не действовала исподтишка. Однажды она даже отметила, что если нужно будет спасать Айзу или Викторию, она точно подаст руку Боне.

Недавно знаменитости встретились на публичном мероприятии, обнялись и простили друг друга. Видео разлетелось по Сети. Теперь Виктория Боня не перестает хвалить Алену Водонаеву практически в каждом диалоге. На этот раз она заговорила о том, кому создатели популярной телестройки обязаны за успех.

По словам Виктории Бони, без Алены проект не стал бы таким успешным. Она указала, что именно из-за нее его смогли продлить более, чем на три месяца. Ведущая отметила, что в Водонаевой всегда был особый огонь, она дарила людям эмоции, которые были нужны и умела привлекать внимание к себе. "Бузова, не обижайся!" – иронично сказала она.

Знаменитость объяснила свою позицию. Она назвала Ольгу Бузову "куколкой", которая была очень хорошей и юной. Алена Водонаева же, по ее мнению, была "стервозной", а потому мужчины якобы не могли оторвать восторженных глаз от домашних экранов.