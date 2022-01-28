"Едем в баню": вооруженный мужчина травмировал Семенович

Анна Семенович стала новой героиней программы "Судьба человека". Она рассказала Борису Корчевникову невероятно личную историю.

Анонс программы уже напугал всех поклонников знаменитости. Там она выглядит крайне обескураженной и рассказывает историю, которая произошла с ней в 17 лет. По словам знаменитости, тогда они с подругой пошли на вечеринку. Затем артистка сообщила, что до машины их тащили. "Едем в баню", – сказал им мужчина, вооруженный пистолетом. Анна указала, что ей было очень страшно.

По словам знаменитости, она впервые решилась рассказать эту историю. В личном блоге она слегка продолжила ее, чтобы описать, насколько все было ужасно. Анна Семенович написала, что они не знали, куда ехали, а на заднем сидении автомобиля их просто зажали. "Я не могла поверить, что это происходит со мной!" – сообщила дива.

Семенович рассказала, что они пытались сопротивляться, но преступники четко дали понять, что так будет только хуже. Тогда она сделала вид, что теряет сознание. Она попросила остановить машину, и похитители поверили, послушались ее. Анна вспомнила, что тогда пыталась делать вдох так, будто это был последний раз. "Мои запястья сковывала стальная хватка, мой мучитель не собирался отпускать", – завершила анонс знаменитость.

Анна Семенович сообщила, что уже сегодня состоится премьера программы с ее участием. Она поблагодарила Бориса Корчевникова за добро и теплоту. Артистка указала, что не собирается "ловить хайп" на этой истории, но хочет поддержать всех тех, кто столкнулся с насилием.

