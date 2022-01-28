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Шоу-бизнес
"Едем в баню": вооруженный мужчина травмировал Семенович

"Едем в баню": вооруженный мужчина травмировал Семенович

Анна Семенович стала новой героиней программы "Судьба человека". Она рассказала Борису Корчевникову невероятно личную историю.
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Анонс программы уже напугал всех поклонников знаменитости. Там она выглядит крайне обескураженной и рассказывает историю, которая произошла с ней в 17 лет. По словам знаменитости, тогда они с подругой пошли на вечеринку. Затем артистка сообщила, что до машины их тащили. "Едем в баню", – сказал им мужчина, вооруженный пистолетом. Анна указала, что ей было очень страшно.

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 Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

По словам знаменитости, она впервые решилась рассказать эту историю. В личном блоге она слегка продолжила ее, чтобы описать, насколько все было ужасно. Анна Семенович написала, что они не знали, куда ехали, а на заднем сидении автомобиля их просто зажали. "Я не могла поверить, что это происходит со мной!" – сообщила дива.

Семенович рассказала, что они пытались сопротивляться, но преступники четко дали понять, что так будет только хуже. Тогда она сделала вид, что теряет сознание. Она попросила остановить машину, и похитители поверили, послушались ее. Анна вспомнила, что тогда пыталась делать вдох так, будто это был последний раз. "Мои запястья сковывала стальная хватка, мой мучитель не собирался отпускать", – завершила анонс знаменитость.

Анна Семенович сообщила, что уже сегодня состоится премьера программы с ее участием. Она поблагодарила Бориса Корчевникова за добро и теплоту. Артистка указала, что не собирается "ловить хайп" на этой истории, но хочет поддержать всех тех, кто столкнулся с насилием.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 января 2022, 11:41 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Семенович и Королева: кто из российских звезд решил заморозить свои яйцеклетки

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