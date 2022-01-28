Тодоренко рассказала о реакции на обман: Делал это за спиной

Регина Тодоренко практически постоянно находится на связи со своими поклонниками. Знаменитость часто дает им советы и выслушивает самые разные истории.

Сейчас артистка отдыхает на пляже вместе со своей семьей. Публика просит ее публиковать больше фотографий в купальнике, а она нисколько не стесняется делать это. Ведущей 31 год, а после родов ее тело, кажется, стало выглядеть только лучше. Однако недавно публика заподозрила ее в новой беременности.

Сама Регина Тодоренко долго говорила о том, что мечтает о большой семье. Она не хотела останавливаться на одном ребенке, но Майкл родился еще в 2018 году. После этого о пополнении знаменитость не говорила. В личном блоге же она часто поднимаем вопросы материнства и детства. При этом слухи она никак не комментирует, чем крайне удивляет публику.

На этот раз знаменитость предложила поклонникам спросить у нее о том, что волнует. Одна женщина решила поделиться с кумиром своей проблемой. Она сообщила, что ее молодой человек пообещал не делать чего-то, но затем "делал это за спиной". Регина ответила на вопрос быстро и четко. Она всегда поддерживает подписчиков.

По мнению ведущей, можно простить все, что находится в пределах личных границ человека. Регина Тодоренко указала, что если другой человек нарушил границы, только тогда стоит поблагодарить его за опыт, а затем пойти дальше.