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Шоу-бизнес
Заподозренная во второй беременности Тодоренко заговорила о разочарованиях: Не готов быть родителем

Заподозренная во второй беременности Тодоренко заговорила о разочарованиях: Не готов быть родителем

Регина Тодоренко часто делится с поклонниками самыми откровенными мыслями. На этот раз она заговорила о браке и детях.
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Знаменитость отметила, что найти того самого человека – задача непростая. При этом, по ее словам, невероятное разочарование наступает в тот момент, когда один вдруг понимает, что другой "не готов быть родителем". Регина подчеркнула, что никогда не поздно изменить свою жизнь и отношения.

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Звезда "Орла и решки" рассказала, что невероятно тяжелым для них с Владом Топаловым стал первый год после рождения сына. Регина Тодоренко сообщила, что тогда у них было ощущение, что больше не будет веселья, и каждый с радостью уходил из дома по своим делам. К счастью, им удалось разобраться со всеми неприятностями.

Регина написала, что, несмотря на то, остаются ли люди вместе после такого непростого периода, они все равно выходят победителями. Все дело в том, что тогда они точно понимают: любовь ли это навеки, или где-то их ждет нечто другое. Она поблагодарила мужа за все и указала, что скоро их отношениям исполнится пять лет.

Все эти слова оказались комментарием к новой песне Влада Топалова. Она показала кадры с маленьким Майклом и самим исполнителем. Поклонники тут же вспомнили, что буквально недавно появились слухи о том, что ведущая может быть беременна во второй раз. Однако пока она никак не прокомментировала информацию.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 января 2022, 08:58 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Топалова сняли с поэтессой вместо беременной Тодоренко

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