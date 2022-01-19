Заподозренная во второй беременности Тодоренко заговорила о разочарованиях: Не готов быть родителем

Регина Тодоренко часто делится с поклонниками самыми откровенными мыслями. На этот раз она заговорила о браке и детях.

Знаменитость отметила, что найти того самого человека – задача непростая. При этом, по ее словам, невероятное разочарование наступает в тот момент, когда один вдруг понимает, что другой "не готов быть родителем". Регина подчеркнула, что никогда не поздно изменить свою жизнь и отношения.

Звезда "Орла и решки" рассказала, что невероятно тяжелым для них с Владом Топаловым стал первый год после рождения сына. Регина Тодоренко сообщила, что тогда у них было ощущение, что больше не будет веселья, и каждый с радостью уходил из дома по своим делам. К счастью, им удалось разобраться со всеми неприятностями.

Регина написала, что, несмотря на то, остаются ли люди вместе после такого непростого периода, они все равно выходят победителями. Все дело в том, что тогда они точно понимают: любовь ли это навеки, или где-то их ждет нечто другое. Она поблагодарила мужа за все и указала, что скоро их отношениям исполнится пять лет.

Все эти слова оказались комментарием к новой песне Влада Топалова. Она показала кадры с маленьким Майклом и самим исполнителем. Поклонники тут же вспомнили, что буквально недавно появились слухи о том, что ведущая может быть беременна во второй раз. Однако пока она никак не прокомментировала информацию.

