"Пожелайте нам удачи": Семенович рвется из России

Анна Семенович не может улететь на выступление в Турцию из-за снегопада. В аэропортах Москвы из-за погодных условий были задержаны и отменены более 50 рейсов.
В своем "Инстаграм" артистка призналась, что это была уже не первая попытка покинуть Россию, но все тщетно. Семенович и ее команда не теряют надежды.
"Вторые сутки пытаемся вылететь в Стамбул на концерт. Сегодня мы опять поедем в порт в надежде улететь и выступить на частном мероприятии, которое перенесли на завтра!!! Снегопад внес свои коррективы в планы миллионов людей. Стихия непредсказуемая Барышня и иногда бывает капризной. Пожелайте нам удачи", – написала Анна Семенович.
Певица добавила, что собирается выступить с концертом на юбилее в Стамбуле. Она выразила надежду, что уже завтра окажется в запланированном городе. На фото, прикрепленном к публикации, 41-летняя артистка предстала в белом нарядном халате, рукава которого были отделаны страусиными перьями, а на голове у нее было завязано белое полотенце по типу тюрбана. В руке Анна Семенович держала чашечку кофе. Очевидно, всеми мыслями Анна уже в Турции, а не в холодной Москве.