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Шоу-бизнес
Променял ее на красавицу помоложе: что стало со сбежавшей в США женой Николаева

Променял ее на красавицу помоложе: что стало со сбежавшей в США женой Николаева

К своим 62 годам Игорь Николаев успел связать себя узами брака трижды. Если с последней супругой Юлией Проскуряковой артист проявил себя как добропорядочный семьянин, то его предыдущие жены пролили из-за неверности мужа немало слез.
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Елена Кудряшова и Игорь Николаев познакомились еще школьниками. Подростки сидели за одной партой и во многом были неразлучны. В городе Холмс на Сахалине Игорь осваивал игру на скрипке, учился в медучилище и даже зарабатывал первые деньги. Рядом с ним неизменно была Елена, которая во всем поддерживала свою первую любовь.

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 Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Уже в 18 лет избранники связали себя узами брака и стали родителями. В 1978 году на свет появилась их дочка Юлия. Игорь Николаев успевал не только работать, но и быть хорошим отцом. Возвращаясь уставшим после выступлений в клубах, мужчина не ленился проводить время с дочерью во дворе. Однако растущие амбиции не позволили артисту прозябать в небольшом городе. В начале 80-х Николаев перебрался в столицу, забрав с собой жену и наследницу.

Московская жизнь закрутила примерного семьянина мгновенно. Елена обеспечивала мужу надежный тыл и комфорт дома, пока тот занимался своей карьерой. Которая, кстати, начала развиваться еще активнее. Вскоре Игорь Николаев достиг успеха не только как композитор, но и как исполнитель. А потом в жизни знаменитости появилась начинающая певица по фамилии Порывай. Доброжелательно расположенная Кудряшова даже не подозревала, что ради этой девушки ее супруг решится разрушить семью.

Чувства между Игорем и его молодой подопечной Наташей вспыхнули не сразу. Исполнитель много работал с певицей, придумал ей звучный псевдоним с новой фамилией и написал подаривший ей популярность хит "Желтые тюльпаны". Однако искры было не избежать. На тот момент Наташа Королева уже давно знала жену своего покровителя, которую искренне считала идеальной женщиной. Тем не менее певица взяла на себя роль разлучницы.

Спустя годы исполнительница признавалась, что момент, когда Игорь Николаев разрушил свою семью ради нее, был одним из самых отвратительных в ее жизни. Судя по всему, Королева до сих пор не избавилась от чувства вины перед Кудряшовой, ведь позже и ей пришлось пережить измены супруга. Однако в 1991 году, когда Игорь развелся с женой и ушел к Наташе, певица и не могла предположить такой исход.

13 лет брака и светлые чувства, пронесенные со школьной скамьи сквозь годы, были перечеркнуты парой подписей в ЗАГСе. После развода Николаев с головой окунулся в отношения с более молодой избранницей, а его бывшая супруга перебралась в Америку и там начала новую жизнь. К слову, там же теперь живет общая дочь бывших супругов. Юлия обзавелась в Штатах собственной квартирой, которую ей, по слухам, подарил отец, и вышла замуж за американца. Брак распался спустя 10 лет, внуков наследница родителям пока не подарила.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 января 2022, 10:29 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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Гость951981
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