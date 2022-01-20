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Шоу-бизнес
Николаев сделал заявление об отношениях: Насильно продолжать невозможно

Николаев сделал заявление об отношениях: Насильно продолжать невозможно

62-летний Игорь Николаев рассказал о разрыве с близкой женщиной. Долгие годы они были не разлей вода, но в какой-то момент отдалились друг от друга.
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Речь идет об Ирине Аллегровой, с которой композитор дружил много лет. В свое время артисты даже являлись соседями. Они часто пересекались и общались. Однажды певица дала приятелю понять, что намерена начать сольную карьеру.

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Ирина Александровна Аллегрова певица, актриса

Игорь Николаев вызвался ей помочь. Но случилось так, что друзья отдалились друг от друга. У Ирины Аллегровой стали появляться другие авторы песен. Музыкант отметил, что у него нет желания возобновлять сотрудничество с подругой.

По словам композитора, все когда-то завершается. "Насильно продолжать что-то невозможно", – высказался он об отношениях со звездой. Исполнитель добавил, что они с Ириной Аллегровой давно не соседи и живут разными жизнями. У каждого есть дети и внуки.

При этом, как подчеркнул Игорь Николаев, они не перестают друг друга любить. Иногда они с подругой созваниваются. А вот видятся редко.

Как писали "Дни.ру", Игорь Николаев вспомнил и то, как Ирина Аллегрова и Алла Пугачева в свое время "делили" его песни. Дело в том, что у него были композиции, которые подходили обеим артисткам. Он сообщил, что Ирина Аллегрова уверяет, что якобы "Озеро надежды" писалась для нее, а уже после Примадонна исполнила ее. Музыкант заявил, что убежден в том, что первая спела бы ее не хуже.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 января 2022, 10:28 Источник: "Московский комсомолец" ✓ Надежный источник
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