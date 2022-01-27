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Шоу-бизнес
"Бесчеловечно!": Хлебникова после пожара попалась на обмане

"Бесчеловечно!": Хлебникова после пожара попалась на обмане

Чудовищный пожар разрушил жизнь певицы и заставил пойти на крайности. Марина Хлебникова ушла в тень, но скандала избежать не смогла.
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Певица Марина Хлебникова стала одной из самых обсуждаемых личностей за последние месяцы. Жуткая трагедия, а именно пожар в квартире звезды поднял на уши всю страну. Артистка лишилась ценного имущества, а ее облик временно был обезображен.

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В период восстановления обгоревшей кожи брюнетка отреклась от публичности. Она решила спокойно улучшить внешность, а уже потом возвращаться к привычным делам. Марина Хлебникова утешала взволнованных фанатов в "Инстаграм" и надеялась, что наживаться на ее горе никто не будет.

Однако все вышло иначе. Представившись работником ЖКХ, в квартиру звезды получил доступ наглый проныра. Он снял видео, где видна и хозяйка, и последствия жуткого происшествия. Съемка велась скрытая, поэтому Марина Хлебникова ничего не подозревала. Звезду обманули, она попалась.

Ролик широко распространился в Сети, тогда певица и осознала ситуацию. В личном блоге она разразилась гневной отповедью. Артистка уже подключила к делу юристов, чтобы наказать виновных.

"Абсолютно бесчеловечно!" — пожаловалась поклонникам Марина Хлебникова.

Напомним, ранее звезда выходила на связь по телефону с гостями шоу "Прямой эфир". Вокалистка заверила, что ее лицо после медицинских вмешательств выглядит нормально. Теперь россияне ждут, когда Марина Хлебникова предстанет перед ними во всей красе.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 января 2022, 16:37 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь звезды 90-х Марины Хлебниковой

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