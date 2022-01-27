"Бесчеловечно!": Хлебникова после пожара попалась на обмане

Певица Марина Хлебникова стала одной из самых обсуждаемых личностей за последние месяцы. Жуткая трагедия, а именно пожар в квартире звезды поднял на уши всю страну. Артистка лишилась ценного имущества, а ее облик временно был обезображен.
В период восстановления обгоревшей кожи брюнетка отреклась от публичности. Она решила спокойно улучшить внешность, а уже потом возвращаться к привычным делам. Марина Хлебникова утешала взволнованных фанатов в "Инстаграм" и надеялась, что наживаться на ее горе никто не будет.
Однако все вышло иначе. Представившись работником ЖКХ, в квартиру звезды получил доступ наглый проныра. Он снял видео, где видна и хозяйка, и последствия жуткого происшествия. Съемка велась скрытая, поэтому Марина Хлебникова ничего не подозревала. Звезду обманули, она попалась.
Ролик широко распространился в Сети, тогда певица и осознала ситуацию. В личном блоге она разразилась гневной отповедью. Артистка уже подключила к делу юристов, чтобы наказать виновных.
"Абсолютно бесчеловечно!" — пожаловалась поклонникам Марина Хлебникова.
Напомним, ранее звезда выходила на связь по телефону с гостями шоу "Прямой эфир". Вокалистка заверила, что ее лицо после медицинских вмешательств выглядит нормально. Теперь россияне ждут, когда Марина Хлебникова предстанет перед ними во всей красе.