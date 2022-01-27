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Шоу-бизнес
"Работать не могу": обгоревшая Хлебникова оказалась на грани после пожара

"Работать не могу": обгоревшая Хлебникова оказалась на грани после пожара

Россияне крайне обеспокоены состоянием Марины Хлебниковой. Накануне она вышла на связь.
прочитано 111 раз

Некоторое время назад в Сети появилась страшная новость. Сообщалось, что в доме артистки произошел пожар, а ее выносили из здания уже без сознания. Что именно произошло в ту ночь – до конца непонятно и сейчас. Многие поклонники выдвигали собственные версии случившегося, но ни одна из них не была подтверждена официально.

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Многие и сейчас верят в тот вариант развития событий, который стал самым популярным в Сети. Так, Марина Хлебникова в тот вечер якобы вернулась домой очень уставшая, выпила, а после решила покурить. Затем знаменитость якобы не потушила сигарету и уснула, что затем и обернулось трагедией. Сама исполнительница никак не комментирует слухи о том, что все началось с сигареты.

На этот раз артистка вышла на связь с публикой по радио. Она сообщила, что физически пока ощущает себя не так хорошо, как ей самой хотелось бы. При этом она убеждена, что если настроиться на позитивный лад, то выздоровление будет более скорым. Знаменитость старается не унывать и с радостью читает теплые слова, которые отправляют поклонники.

"Работать не могу", – грустно сообщила Марина Хлебникова. При этом она уже побывала в студии и проверила голос и связки. Оказалось, что все в норме, но пока планировать выход на сцену артистка не хочет. Ей нужно время для восстановления.

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Фото: Said Gadzhiev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 27 января 2022, 09:53 Источник: "Ретро FM" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь звезды 90-х Марины Хлебниковой

комментарии

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У жидохристоббллляяяддии-алкашки жидо-хлебник сгорела иконка-открытка быжьей ееббееннииииатери!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

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