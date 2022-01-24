Бездомная Хлебникова сделала неожиданное заявление: Хочу, чтобы все знали

Страшное событие в жизни артистки застигло врасплох всех ее близких и поклонников. Публика молилась за жизнь и здоровье знаменитости.

К счастью, все ужасающие предсказания не сбылись. О причинах случившегося толком не известно никому, так как сама Марина Хлебникова пока не подтвердила основную версию. Многие выдвигали собственные, но самой популярной была та, которая гласила: знаменитость пришла домой, якобы выпила, а затем якобы уснула и не потушила сигарету, которую решила покурить на ночь.

Исполнительница рассказывала, что и правда в тот вечер вернулась домой очень уставшая, но ни об алкогольных напитках, ни о сигаретах речи в обращении не шло. Сейчас поклонники слишком счастливы из-за того, что знаменитость выписали из больницы, чтобы думать о причинах пожара.

Сама Марина Хлебникова снова вышла на связь, чтобы успокоить всех переживающих. Ранее Андрей Малахов вместе со всеми неравнодушными решился на сбор средств. Они хотели, чтобы дом артистки удалось восстановить к моменту, когда она покинет стены палаты. Однако сделать это в кратчайшие сроки не удалось. Сейчас знаменитость живет у друзей.

Артистка обратилась к публике. "Хочу, чтобы все знали", – призналась она. По словам Хлебниковой, сейчас ее лицо якобы в полном порядке. Она сообщила, что вопрос с квартирой будет решен, а самое главное у нее уже есть. По словам певицы, у нее прекрасные друзья, родители и дочь, которые всегда рядом.