"Серьезная пластика и пересадка кожи": Страшно обгоревшая Хлебникова больше никогда не будет прежней

Врач Марины Хлебниковой прокомментировал возможные последствия ожогов.

У артистки поражено 50% коже, сильно обгорело лицо. Лечащий врач Андрей Шестаков объяснил, какие последствия могут ждать Хлебникову в процессе реабилитации. У Марины диагностирована 3 степень тяжести ожогов. По словам врача, при таком поражении уже задеты мышцы. Это значит, что восстановить прежнюю внешность артистке не удастся никогда.

"Нужна серьезная пластика и пересадка кожи. Думаю, мы надолго потеряли Марину Хлебникову с точки зрения публичности и, к сожалению, теперь вообще ее не узнаем", – рассказал медик. Травмы такой тяжести даже не поддаются прогнозам. Хирурги отмечают, что многое будет зависеть от реабилитации, но пересадка кожи потребуется почти наверняка.

Близкие и поклонники артистки надеются на лучшее, в Сети активно поддерживают Марину и желают ей скорейшего выздоровления. Однако есть и те, кто уверен, что в трагедии виновато пристрастие Хлебниковой к алкоголю.

Напомним, Марина Хлебникова сильно обгорела в пожаре в своей квартире, который начался из-за непотушенной сигареты. Врачи отмечают, что травмы очень серьезные, сейчас главная задача – спасти певице жизнь, дальше последует реабилитация, после которой можно будет говорить о пластике. Сейчас состояние артистки стабильно тяжелое, она находится в ожоговой реанимации с интоксикацией.