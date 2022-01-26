"Муж разлюбил": Орлова заговорила о новой жизни

Ольга Орлова провела рубрику "Вопрос-ответ" в своем микроблоге и ответила на волнующий вопрос.

Российская певица Ольга Орлова недавно тайно вышла замуж. Она опубликовала фото с мужем и отметила, что они поженились во вторую годовщину знакомства. После скандального развода в нулевых Ольга Орлова перестала выставлять любовь напоказ, поэтому детали личной жизни она не афиширует.

На днях Ольга Орлова поразмышляла об отношениях мужчины и женщины и ответила на вопросы поклонников в "Инстаграм". Певица дала советы поклонникам, которые оказались в трудных жизненных ситуациях.

Одна из подписчиц спросила Орлову, как быть, если муж не хочет заводить детей.

"Муж сказал, что не хочет от меня детей, что нет духовной связи. Что делать? В браке три года", – написала поклонница.



Ольга Орлова поддержала фанатку и призвала ее не унывать в сложившейся ситуации.

"Принять его выбор (Думаю, он разлюбил), и строить новую жизнь! Вы достойны, чтобы рядом был любящий мужчина!!!" – написала Орлова.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ольга Орлова дала совет поклонникам, столкнувшимися с серьезной финансовой проблемой. Одна из подписчиц поинтересовалась, что делать, если мужчина игроман, а ей пришлось из-за этого набрать кредитов.