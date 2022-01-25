Мать-кукушка обвинила брошенного Милохина в игноре

Блогер не отвечает на сообщения биологической матери.

Биологическая мать известного российского блогера и музыкального исполнителя Дани Милохина заявила, что не может достучаться до своего сына. Любовь призналась, что неоднократно пыталась пойти с ним на контакт.

При это Любовь Милохина понимает, почему ее сын так поступает с ней. Она его бросила, он рос в детдоме, и ему есть за что ее ненавидеть. Однако женщина просила у сына прощения. В эфире ток-шоу она признала, что наделала много ошибок и теперь ждет возвращения своего отпрыска.

"Даня меня полностью игнорит... Оставляла Дане сообщения, рассказывала про нас, поздравляла его с днем рождения. Но ответов так и не получила", – рассказала мать блогера.

Напомним, Любовь Милохина сдала двух сыновей Илью и Даню в детдом в Оренбурге. Мальчикам было четыре и три года. Также у них есть сестра.



Илья спустя время простил мать и продолжает с ней общаться. Звезда "Тик-Тока" Даня Милохин до 13 лет жил в детдоме, а потом стал кумиром молодежи. Теперь он не хочет и слышать о биологической родительнице, которая бросила его как кукушка. Без чьей-либо помощи Милохин выбился в люди и стал популярным, завоевав признание. Сейчас Дане Милохину 20 лет, у него 12 миллионов подписчиков.