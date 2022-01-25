Компания "Конкорд" продолжает поиски организатора конкурса позитивной песни о Северной столице

В пресс-службе компании добавили, что также идет процесс выбора подрядчика на проведение мероприятия. Отмечается, что общий объем призового фонда составляет 10 миллионов рублей, а компания выигравшая тендер получит вознаграждение.
"Организатором конкурса может быть любая компания, заинтересованная в проведении мероприятия и небезразличная к судьбе Северной столицы. Коммерческие условия работы и сумма вознаграждения компании-организатору обсуждаются после утверждения заявки. Ждем предложения по адресу: press-mail@inbox.ru", — сказано в сообщении.
Ранее с предложением провести конкурс на позитивную песню, посвященную Петербургу, выступил Евгений Пригожин. Отмечается, что победители будут поощрены денежным вознаграждением.