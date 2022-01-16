"Надо ж так загадить город": Шнуров выпустил новую песню о работе петербургских чиновников

Умер ведущий Михаил Зеленский Проклова слегла с инсультом Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Как живет сбежавший к любовнице гражданский муж Долиной
Россияне пришли в восторг от красоты утопающей в снегу Цымбалюк-Романовской: Мечта поэта!
"Его карма": жена купившего любовнице квартиру Гальцева прокомментировала его измены
Жена рассказала о наглой выходке доживающего Мартиросяна
партнеры
Воскресенье
16 января
Лента новостей
15:39
Потребовалась капельница: Газманов увез жену подальше после ее утех с молодым
15:39
"Она сдалась": Шифрин вспомнил каверзный случай с Гурченко
15:22
"Не в силах скрывать": жена сильно сдавшего Малахова выдала его тайну
14:54
"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
14:31
Безутешная вдова оказалась на больничной койке после рыданий у могилы Грачевского
14:30
Какие появятся штрафы и сколько придется заплатить собственникам недвижимости в 2022 году
13:44
Тарелки две: заговорившего о тотальном одиночестве после развода Лепса поймали на лжи
13:43
Кому, когда и на сколько поднимут пенсию в 2022 году
13:41
"Очень большая сумма": Огромный долг вынудил надменную Алферову поверить в чудо
13:02
"Второй замок": Жирующие Пугачева и Галкин скупают элитную недвижимость
12:51
"Заражение крови и сепсис": тяжелобольную звездную визажистку бросил муж
12:32
"Не приемлет": Шукшина отреагировала на "превращение" дочери в мужчину
12:20
Подтвердилось самое ужасное: Волочкова рассказала правду об отдыхе с новым любовником
12:03
"Никакого Давы": Главный любимчик Киркорова с треском провалился
11:50
"Враг повержен, празднуем победу": известный певец высказался по поводу обгоревшей Хлебниковой
11:44
"Сочетание алчности с наглостью": Кушанашвили плюнул в опозорившуюся Собчак
11:30
"Ради дела": готовая на все новоиспеченная мусульманка Решетова выкатила прелести на публике
11:15
Путин поручил доработать закон о QR-кодах с учетом жизненных позиций россиян
11:02
"Хорошего человека должно быть много": раскоровевшая Костенко отказалась втянуть живот
10:59
"Хочется орать": Вышвырнутый в "отстойник" больной Куравлев поднял народ на уши
10:58
Почерневший от горя Хабенский нашел замену умершей жене
10:47
Холостяка Корчевникова сняли на полу подъезда с рыжим приятелем
06:48
Отец сдал Меган Маркл с потрохами перед судом: По уши вляпалась
04:31
Экс-супруг звезды "ДОМа-2" познакомил их общего ребенка с любовницей
02:17
Развал, цинизм, бедность: Что пережили Мягков и Вознесенская на закате дней
00:16
Гордеев день: Традиции и приметы 16 января
22:03
"Светится": Брежнева предстала без фильтров и макияжа
20:14
"Так неприятно": Газманов плюнул на жену после ее страстных утех с другим
18:31
"Останется у разбитого корыта": Кравец о горькой участи любовницы умершего богача Зеленского
18:02
"Торги между США и Россией завершились": экс-депутат Рады рассказал об участи Украины
18:01
Мартиросяну сильно досталось после гей-скандала
17:59
"Надрать задницу": Бывший муж Кардашьян "забил стрелку" ее любовнику
17:59
"На пятьдесят оттенков темнее": Бондарчук всполошила россиян своим видом
17:35
"Задыхается": Собчак закидали камнями за омерзительную выходку
17:31
Глава ДНР объяснил страх Киева перед выполнением Минских соглашений
17:31
"Он не мой сын": Мать Тимати ошарашила новостями
17:30
"Вообще денег не было": Умерший Зеленский оставил скудное наследство
17:18
Диме Билану помассировали интимное место: Кайф
17:03
В Европарламенте предложили ввести санкции против российских знаменитостей
16:21
Американский журналист указал на лицемерие США в переговорах с Россией
15:33
Украина должна стать основным союзником США вне НАТО – эксперт Якубин
15:20
"Иисус Христос": Навка рассказала об отношениях с мужем онкобольной Заворотнюк
15:18
"Помолимся": Раздавленный Бероев шокирован состоянием тяжелобольного Куравлева
14:34
На Украине заявили о сильной зависимости от России
14:30
"Большие проблемы, детей жаль": Айза врезала осрамившему Бородину Омарову
14:23
"Звезду папиных дочек" Дарью Мельникову сразила болезнь
14:05
Заветные желания: 50-летняя Гришаева показала любовь с молодым мужем на публике
13:34
"Лез из всех утюгов": пропавший с экранов Петров поделился планами на будущее
13:33
Лукашенко назвал операцию ОДКБ в Казахстане сигналом для вмешивающихся в дела России и Белоруссии
13:23
Искривление позвоночника: Болезненный вид исхудавшей Гагариной напугал народ
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Оконфузившаяся на сцене Макеева обратилась к Богу: Береги себя
Опороченная Поргина прокомментировала слова об измене Караченцову: Один раз
Бородина натравила подруг на оконфузившуюся Бузову: Разорвут любого
"Задыхается": Собчак закидали камнями за омерзительную выходку
Бросившая мужа Собчак призналась в любви влиятельной женщине
Вид памятника Грачевскому довел безутешную вдову до слез: Что будет дальше?
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
"Надо ж так загадить город": Шнуров выпустил новую песню о работе петербургских чиновников

"Надо ж так загадить город": Шнуров выпустил новую песню о работе петербургских чиновников

Рок-музыкант Сергей Шнуров посвятил клип плохой работе петербургских чиновников этой зимой. Основатель группы "Ленинград" высмеял Смольный за игнорирование мусорного и снежного коллапсов в Северной столице.
прочитано 175 раз

Для съемок клипа о проблемах Петербурга Шнуров выбрал один из дворов рядом с Сенной площадью. На фоне переполненных мусорных контейнеров музыкант спел о некачественной работе коммунальщиков.

ПО ТЕМЕ

Жилкомсервис Центрального района оперативно стал чистить крыши после несчастного случая с петербуржцем

 Сергей Владимирович Шнуров

Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

"Надо ж так загадить город, не пройти, чтоб ни *********", — поет Шнуров в клипе на песню "Пока так".

Исполнитель также посмеялся над ответами чиновников на жалобы горожан. Представители власти утверждают, что якобы все под контролем, но на самом деле не решают волнующие горожан вопросы.

Губернатор Александр Беглов еще в октябре 2021 года обещал, что Смольный будет оперативно реагировать на непогоду. Но после первого снегопада в конце ноября стало понятно, что коммунальщики не успели подготовиться к зиме.

Новая трудность ждала местных жителей в первые дни января 2022 года. Во всех дворах образовались стихийные свалки, поскольку сотрудники сферы ЖКХ перестали справляться с вывозом бытовых отходов

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: YouTube.com
Автор: 16 января 2022, 13:40

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Заражение крови и сепсис": тяжелобольную звездную визажистку бросил муж

Звезда сделала признание
Шоу-бизнес

"Не приемлет": Шукшина отреагировала на "превращение" дочери в мужчину

Артистка в шоке

Шоу-бизнес

"Враг повержен, празднуем победу": известный певец высказался по поводу обгоревшей Хлебниковой

Данко обличил звезд шоу-бизнеса
Шоу-бизнес

Тарелки две: заговорившего о тотальном одиночестве после развода Лепса поймали на лжи

Народ обсуждает заявление вокалиста

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января

Здоровье

Путин поручил доработать закон о QR-кодах с учетом жизненных позиций россиян
Глава Роспотребнадзора назвала главную опасность омикрон-штамма коронавируса
В России планируют ввести новые антикоронавирусные меры
В России за сутки выявили более 23 тысяч случаев заражения ковидом

Спорт

"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах

Регионы

Названы регионы России с самым высоким коллективным иммунитетом к COVID-19
Жительница Кузбасса пойдет под суд за убийство сожителя
В Подольске поймали укравшего сто тысяч рублей преступника
Житель Таганрога погиб при падении лифта
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+