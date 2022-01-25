Вскрылись детали состояния тяжелобольного победителя "Голоса": Сложно, непрогнозируемо и долго

При этом достаточно быстро всем стал известен тот факт, что молодой человек страдает редким генетическим заболеванием – псевдоахондроплазией, при котором происходит деформация суставов, а также нарушение естественного роста костей. Несмотря на тяжелый недуг, мальчик с большими глазами сумел дойти до финала и не только покорить всех на площадке, но даже стать победителем шоу "Голос".
К несчастью, в реальной жизни болезнь все-таки накладывает свой отпечаток. Молодой человек не может спокойно жить, развиваться и продолжать работу. В последнем интервью мама мальчика сообщила, что они дождались квоты и сделали необходимую операцию. Это не первое хирургическое вмешательство в жизни ребенка.
Родительница победителя шоу "Голос" сообщила, что они вернулись домой. Операция оказалась уже третьей с прошлой осени. Сейчас Данилу Плужникову установили специальный аппарат, который работает на "исправление искривлений конечностей". Пока они надеятся на положительный результат. "Сложно, непрогнозируемо и долго", – призналась женщина.
Мать знаменитого мальчика пожаловалась, что сейчас его зовут лишь на программы о людях с ограниченными возможностями здоровья. При этом говорить об этом постоянно Данил не хочет, ему важно развиваться в музыкальной сфере.