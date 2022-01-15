"Несла непотребщину": устроившую дебош бывшую жену Солнцева выволокли из дома

Гоген Солнцев рассказал о выходках бывшей жены.

Недавно экс-супруга Гогена Солнцева оказалась в центре скандала. По словам шоумена, женщина изрядно выпила и пришла в гости к родственникам. Однако в какой-то момент пенсионерка начала проявлять агрессию и "фестивалить". Гоген утверждает, что обстановка настолько накалилась, что Терешкович начала громить квартиру и кричать. Тогда пришлось применять крайние меры. Так, престарелую женщину буквально за шкирку вытолкали из дома.

Солнцев заявил, что Екатерина специально прикидывается жертвой, хотя, по словам бывшего участника "Дома-2", она настоящая "мегера". Также Гоген отметил, что пенсионерку никто не бил. Хотя она вела себя неправильно, "несла непотребщину".

Фанаты забеспокоились после скандала. Ведь буквально недавно экс-супруга Солнцева заявляла, что ее могут скинуть с лестницы, выставив все это как несчастный случай. Также она жаловалась на финансовые проблемы. Так, ее дочь, которая недавно сама стала женой Гогена, перестала помогать матери. Сам же шоумен отрицает слова Екатерина. Он уверяет, что деньги Терешкович получает, но сразу же тратит на гулянки. Так, Солнцев отметил, что Полина в общей сложности отправила матери примерно тридцать тысяч рублей.