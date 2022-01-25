Скукожился от холода: снявший штаны 48-летний Фомин показал волнующий разум интим

Артист обещал поклонникам совершить крещенский заплыв. И через несколько дней слово свое сдержал – устроил публичный сеанс моржевания.
"Температура воздуха достаточно комфортная, но вот температура воды оставляет желать лучше, – признался Фомин. – Но, тем не менее, очень хочется освежиться".
С этим словами он скинул с себя перед камерой штаны и полез в воду. Особенно поклонников впечатлили упругие ягодицы певца, которые были хорошо заметны под съехавшими плавками. Дразнить фанатов интимным видом в планы сексуального артиста вряд ли входило, но все оценили "булки" сексуального певца.
В воде на Лигурийском побережье исполнитель провел несколько минут – нырнул и, скукожившись от холода пошел на берег.
"Судя по опросам и голосованию в сториз, среди вас, мои любимые подписчики, совсем немного людей, которые отважились искупаться в проруби в крещенские морозы… Я от вас ушел недалеко", – обратился музыкант, вытряхивая носки, к поклонникам.
А они, в свою очередь, рассмотрели видео в деталях. "Теперь я видела все – Фомин снимает и вытряхивает носки, а вообще не думала, что у Фомина бывают носки, там должны быть, я не знаю, лепестки лилий", – сострил кто-то в комментариях