Вскрылась пугающая правда о последних днях жизни тяжелобольной вдовы Мягкова: На стук не отвечала

Недавно этот мир покинула Анастасия Вознесенская. Смерть актрисы наступила из-за осложнений, которые начались после коронавируса. Прокомментировала кончину артистки Ирина Корчевникова. По словам матери известного телеведущего, звезда советского кино ушла гораздо раньше. Так, она считает, что огонь в ее глазах погас после того, как она похоронила Андрея Мягкова. "Ася ушла вместе с ним", – сказала Корчевникова, описывая переживания артистки. Также она добавила, что не может понять, как Вознесенская могла заразиться ковидом, ведь она не покидала свой дом. "Она даже на стук в дверь не отвечала", – отметила женщина.
Родительница звезды "Кадетства" поведала о жизни Мягкова и Вознесенской. По ее словам, они жили обособленно, никого к себе не подпуская. Более того, они даже отказывались от поддержки театра, в котором они работали. Корчевникова сказала, что для пары независимость была жизненным принципом. Женщина сравнила актеров с двумя сварными кусочками.
Слова Ирины Леонидовны подтвердил и близких друг советских звезд. Станислав Садальский назвал их боевыми товарищами, которые всегда поддерживали друг друга.
Напомним, что после смерти супруга Вознесенская оказалась в тяжелом положении. Тогда ей пытался оказать помощь благотворительный фонд, но женщина отказалась. Она заявила, что ей достаточно поддержки родных.