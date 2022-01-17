Никто не пришел: одинокую бездетную вдову Мягкова похоронили чужие люди

20 февраля 2021 года в МХТ Чехова прощались с Андреем Мягковым. А 17 января 2022 года тут же был выставлен гроб с его вдовой – Анастасий Вознесенской. Корреспондент "Дни.ру" побывал на траурной церемонии.

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