Никто не пришел: одинокую бездетную вдову Мягкова похоронили чужие люди

С Андреем Мягковым прощались на Основной сцене Художественного театра. У гроба тогда собрались его коллеги по МХТ и "Современнику", выступали друзья. Но его вдовы – актрисы и педагога Анастасии Вознесенской – в зале не было. Все дело в том, что 77-летняя Вознесенская в то время уже была тяжело больна. Несколько лет назад, актрису, страдающую сахарным диабетом, парализовало после инсульта. "В последние лет семь Андрей не играл из-за болезни Асеньки и своего нездоровья", – сообщил у гроба Авангард Леонтьев.
Авангард Леонтьев меньше чем через год выступил и на панихиде по самой Анастасии Вознесенкой. Он был одним из немногих, кто пришел с ней проститься. В портретном фойе, где был выставлен гроб, были замечены только он, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актер Дмитрий Назаров, журналист и помощник художественного руководителя театра Вадим Верник да сам худрук – актер Константин Хабенский. Больше из известных людей никто не пришел, хотя у покойной было много учеников, коллег. Поклонников же и вовсе можно было перечесть по пальцам одной руки.
Траурная церемония в полупустом зале продлилась час, после чего гроб отвезли на отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, что на Софийской набережной. Похоронят Анастасию Вознесенскую на Троекуровском кладбище столице, рядом с могилой мужа Андрея Мягкова.
Они прожили вместе 58 лет – редкое для актеров постоянство. Но так распорядилась судьба, что они не хоронили друг друга. Это сделали чужие люди – организацией прощания занимался театр.