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Шоу-бизнес
Не отходит ни на шаг: Билана заметили с красавицей-блондинкой

Не отходит ни на шаг: Билана заметили с красавицей-блондинкой

Диме Билану уже 40 лет, но артист еще ни разу не был женат, а свою личную жизнь привык скрывать от общественности. Однако преданные поклонники смогли раскрыть личность возлюбленной кумира.

Продолжение: Опозорившегося Билана высмеяли на глазах у миллионов: Как можно такое произносить?
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В Сети предполагают, что холостяцкая жизнь артиста – это всего лишь образ, на самом деле его сердце уже долгое время занято девушкой, которая не отходит от него ни на шаг. Речь идет о помощнице победителя "Евровидения" по имени Алена: блондинке с милым личиком, которая часто сопровождает Билана на мероприятиях, при этом много внимания к себе не приковывает.

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 Дима Билан

Дима Билан певец, актер

По слухам, правая рука артиста отличается верностью, преданностью и, что важно, испытывает к нему искренние теплые чувства, а также заботится о нем. Алена могла бы стать для Димы Билана прекрасной женой, ведь, судя по концертам в нетрезвом состоянии и последним исповедям артиста об одиночестве, усталости и отсутствии счастья в жизни, ему не хватает заботливых рук. Возможно, с ней он смог бы обрести гармонию с собой и миром.

Напомним, в начале января артист улетел на Мальдивы, а сегодня стало известно о его прилете в Россию. Билан признался, что решил на время новогодних каникул абстрагироваться от работы, выключив телефон. После отдыха певец чувствует себя хорошо, а возвращению в родные края он очень рад.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
25 января 2022, 13:57 Источник: телеграм-канал "Yobajur" • Требует проверки
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