Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Звезда фильма "Горько" Александр Паль найден обледенелым на улице
Ушла вместе с вещами и нашла себе ровесника: что стало с молодой женой Диброва
"Максимальная свинья": Потерявшая 66 кг звезда "Кривого зеркала" стала неузнаваема
Фото сына Собчак и Виторгана довело россиян до слез: Ужасно жаль
партнеры
Вторник
25 января
Лента новостей
12:07
Призрак Легкоступовой заставил Фирсова отказаться от наследства
12:01
Подозреваемого в вооруженном ограблении вдовы Градского задержали в столице: Ранее судимый
11:56
"При нем труп упаковывали в пакет": Полицеймако о смерти звезды "Кухни" и болезни известного режиссера
11:47
"Хирурги бессильны": Собчак о последствиях неудачных пластических операций
11:41
Какой должен быть доход у семьи для комфортной ипотеки
11:40
Сбежавшая от мужа Тодоренко взвыла без помощи: Посоветуйте
11:35
Обрубившую волосы Лолиту спутали с "бабушкой" Дибровым
11:24
Губерниев врезал министру спорта Украины после слов о российских спортсменах: Идиот! Главный враг страны
11:22
В Ленинградской области женщина погибла во время крещенских купаний
11:09
"Ну, здравствуй, мир!": счастливый Мерзликин показал новорожденного после слухов о разводе
11:00
Скончался автор песен Боярского и Пьехи
10:52
"Не я инициатор": известная певица раскрыла истинные причины скандального разрыва
10:46
Бросила пьяницу Крючкова и содержала вышедшего из психушки сына: как жила Алла Парфаньяк
10:44
Брежнева сунула ноги в промежность мужику
10:26
Закинь ножки на плечи: 74-летнюю Васильеву в эротичной позе засняли с цветущим Шифриным
10:24
Заслуженного артиста заподозрили в сексуальном насилии над 4-летней внучкой
10:11
В Иркутске прикрыли крупную нарколабораторию
09:51
Бледанс взорвалась после слухов об отправленном детьми в приют Куравлеве: Никто его не сдавал!
09:08
"Порадую парней": красавчик Колдун раскрыл простой cекрет своей железобетонной потенции
09:05
Как Запад накаляет обстановку между Россией и Украиной
09:02
Вдову Градского вывели на чистую воду: Ложь раскрыта
08:54
"Многие боятся заниматься": оказавшаяся без Виторгана Нинидзе рассказала о новой страсти
08:51
51-летнего Маликова засняли с любимым: Сел на шею и радуется
06:42
"Нет!": дочь Нюши по имени Симба издает зверский рык
04:31
Кожа да кости: бесстыжая Ходченкова сбросила лифчик на пляже
02:38
Благоприятные дни для отпуска в 2022 году
00:12
День мученицы Татианы: что нельзя делать 25 января
22:09
Трамп об украинском кризисе: При мне никогда бы этого не произошло
21:48
"Вышел в шортах, а тут сугробы": Билан встревожил публику странным признанием
21:29
Политолог Небоженко назвал неубедительными выступления Зеленского "со страшными речами": Президент устал
21:15
"Утопила": с Асмус случилось ужасное
21:13
В Смоленске произошла авария с участием 5 машин
20:39
Лукашенко созывает парламент в срочном порядке
20:35
"Жуть": Оксана Самойлова вызвала отвращение складками на животе
20:33
В Москве неизвестный обстрелял прохожего из травматического оружия
20:04
"Показывай попку почаще": оголившаяся Лорак возбудила народ
19:55
Москвичей предупредили о полуметровых сугробах на текущей неделе
19:54
Как в Нагорном Карабахе: украинский политик Мураев предупредил о провокации в Донбассе
19:12
Хлебникова покажет россиянам изуродованное пламенем лицо
18:57
Песков назвал условие для новой встречи Путина и Байдена
18:49
Хилькевич серьезно травмировалась: Ни присесть
18:32
В Калининграде водитель избил таксиста из-за конфликта на дороге
18:25
Бузова озадачила россиян странным прощанием: Немного грустно
18:12
Куликова из "Склифосовского": Понимала, что надо поднять голову, но была скована зажимом и ужасом
18:03
Политолог Стоянович о наращивании сил НАТО в Восточной Европе: Надо ли было позволять?
17:48
"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
17:42
В Подольске вор обокрал салон сотовой связи на миллион рублей
17:34
Чем закончится шестой сезон "Ищейки" с Анной Банщиковой
17:25
Обессиленная Бородина пожаловалась на последствия болезни
17:15
А как же банщик? Волочкову сняли в объятиях другого
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Приглашение к оральным ласкам: сын Королевой показал миру талант невесты-стриптизерши
Многолетний кошмар: друг семьи растлил Татьяну Васильеву в 4-летнем возрасте
Оранжерея в номере и украшения на 12 миллионов: Бузова купается в роскоши после дня рождения
Обнимай меня ножками: снявшего штаны Колдуна засняли во время нежностей с мальчиком
36-летний Алибасов-младший решил жениться на 83-летней Шукшиной
Бездомная Хлебникова сделала неожиданное заявление: Хочу, чтобы все знали
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Бросила пьяницу Крючкова и содержала вышедшего из психушки сына: как жила Алла Парфаньяк

Бросила пьяницу Крючкова и содержала вышедшего из психушки сына: как жила Алла Парфаньяк

Актриса считала себя счастливым человеком, однако в ее жизни были трудности, с частью которых ей так и не удалось справиться
прочитано 549 раз

В свое время пара Аллы Парфаньяк и Михаила Ульянова была известна на всю страну. Супруги были в браке почти полвека, воспитали дочку Елену и прожили замечательную жизнь. Однако до встречи с Ульяновым у Парфаньяк был и другой мужчина, который сыграл в ее судьбе не менее важную роль. Артистка прожила в браке с Николаем Крючковым 12 лет и родила от него сына, который стал ее главной сердечной болью.

ПО ТЕМЕ

Скончалась вдова Михаила Ульянова

Алла Парфаньяк появилась на свет в 1923 году. За свою карьеру актриса исполнила всего 10 ролей в кино, однако это не помешало ей прославиться на всю страну. Судьбоносным для артистки стал ее дебют на экране – фильм "Небесный тихоход". Эта картина не только подарила Алле Петровне любовь зрителей, но и помогла ей устроить личную жизнь.

На съемках "Небесного тихохода" Алла Парфаньяк познакомилась со своим будущим мужем Николаем Крючковым. Отдаться чувствам актерам не помешала ни 13-летняя разница в возрасте, ни тот факт, что Крючков был женат. Возлюбленные поженились, родили сына Колю и зажили на широкую ногу. Однако деньги и роскошные условия не принесли Алле Петровне счастья.

Актриса развелась с супругом спустя 12 лет брака. Дочь артистки от второго брака рассказывала, что причиной расставания стало пьянство Николая Афанасьевича. После развода за Аллой Парфаньяк приударил Михаил Ульянов, который давно был в нее влюблен. Возлюбленные поженились, прожили в любви почти полвека и воспитали дочку Елену. Большой болью в жизни Аллы Петровны стал наследник Николай, с которым произошло что-то странное.

Сначала в жизни Крючкова-младшего все было хорошо. Увлеченный точными науками сын актрисы окончил первый курс физмата, переехал в отдельное жилье. А потом его жизнь резко изменилась. В один момент Николай бросил учебу и предпочел работе нищенское существование. Само собой, актриса не бросила сына на произвол судьбы и постоянно передавала ему деньги. Только вот делать это приходилось тайно и через других людей.

Крючков-младший отказывался от родительских средств, вел странный образ жизни и даже хотел покинуть страну как диссидент. Однако вместо этого оказался в психиатрической больнице. Алла Петровна продолжала материально поддерживать наследника, даже когда он женился и завел ребенка. Тайно содержать ей теперь уже приходилось всю его семью. Все изменилось, когда Николай перебрался за границу. Больше знаменитая мать о наследнике ничего не слышала.

В 2007 году Алла Парфаньяк потеряла любимого мужа, а через два года ушла за ним. В 86-летнем возрасте актриса впала в кому после инсульта и скончалась, не приходя в сознание. Увы, Крючков-младший не пришел проводить знаменитую маму в последний путь.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Кадр из фильма "Небесный тихоход"
Автор: 25 января 2022, 10:46 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Никто не пришел: одинокую бездетную вдову Мягкова похоронили чужие люди

комментарии

Ответить:

Гость950561
Пожаловаться Ответить
Такое впечатление,что Дни.ру намеренно умаляют достижения известных людей.Похоже,что собрались в этом электронном издании люди с нереализованными амбициями, глубоко закомплексованные и страшно боящиеся власти,потому что вот как раз о ней ни гу-гу.Сплетники здесь и трепачи,хотя и мужики.
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Вдову Градского вывели на чистую воду: Ложь раскрыта

Вскрылась правда
Шоу-бизнес

Заслуженного артиста заподозрили в сексуальном насилии над 4-летней внучкой

Он задержан
Шоу-бизнес

Бледанс взорвалась после слухов об отправленном детьми в приют Куравлеве: Никто его не сдавал!

Актриса встала грудью за семью
Шоу-бизнес

Закинь ножки на плечи: 74-летнюю Васильеву в эротичной позе засняли с цветущим Шифриным

Бес в ребро

Гороскоп

Благоприятные дни для отпуска в 2022 году
Благоприятные дни для поиска секс-партнера в 2022 году
Благоприятные дни для смены работы в 2022 году
Каким знакам зодиака разобьют сердце в 2022 году

Здоровье

В Кремле ответили на вопрос о введении локдауна из-за "омикрона"
Число новых заражений COVID-19 в России перевалило за 65 тысяч в сутки
Число суточных заражений ковидом в России впервые перевалило за 60 тысяч человек
Создатель "Спутника V" Гинцбург: "омикрон" может мутировать в еще более опасный штамм COVID-19

Спорт

"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей

Регионы

В Ленинградской области женщина погибла во время крещенских купаний
В Иркутске прикрыли крупную нарколабораторию
В Калининграде водитель избил таксиста из-за конфликта на дороге
В Подольске вор обокрал салон сотовой связи на миллион рублей
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+