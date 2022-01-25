Заслуженного артиста заподозрили в сексуальном насилии над 4-летней внучкой

В Петербурге задержали 72-летнего мужчину. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении четырехлетней девочки.



Сегодня выяснилось, что уголовное дело было возбуждено еще осенью прошлого года. Тогда номер телефона горячей линии набрала детский психолог. Она указала название улицы и отметила, что маленького ребенка домогался неизвестный мужчина. Уже в тот момент следователи обратили внимание на ситуацию, но арестовать подозреваемого оказалось не совсем простой задачей.

В минувшее воскресенье сотрудникам все-таки удалось напасть на след и задержать мужчину. Имя и фамилия задержанного пока не раскрываются, но известно что он – человек крайне уважаемый. Заслуженный артист РСФСР, доцент Петербургской консерватории и солист оркестра Мариинского театра теперь оказался в не совсем привычной атмосфере.

Источник утверждает, что "в течение всего 2020 года" в одном из популярных СНТ Санкт-Петербурга с говорящим названием "Актер" он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении собственной внучки, которой сейчас всего лишь четыре года. По данным "360", сейчас солист оркестра задержан и отправлен в ИВС.

Будет ли раскрыто имя известного артиста – пока не совсем понятно. Вся страна шокирована трагическим событием и следит за развитием ситуации. С момента задержания уже прошло два дня. Информация уточняется.