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Шоу-бизнес
Заслуженного артиста заподозрили в сексуальном насилии над 4-летней внучкой

Заслуженного артиста заподозрили в сексуальном насилии над 4-летней внучкой

В Петербурге задержали 72-летнего мужчину. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении четырехлетней девочки.
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Сегодня выяснилось, что уголовное дело было возбуждено еще осенью прошлого года. Тогда номер телефона горячей линии набрала детский психолог. Она указала название улицы и отметила, что маленького ребенка домогался неизвестный мужчина. Уже в тот момент следователи обратили внимание на ситуацию, но арестовать подозреваемого оказалось не совсем простой задачей.

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В минувшее воскресенье сотрудникам все-таки удалось напасть на след и задержать мужчину. Имя и фамилия задержанного пока не раскрываются, но известно что он – человек крайне уважаемый. Заслуженный артист РСФСР, доцент Петербургской консерватории и солист оркестра Мариинского театра теперь оказался в не совсем привычной атмосфере.

Источник утверждает, что "в течение всего 2020 года" в одном из популярных СНТ Санкт-Петербурга с говорящим названием "Актер" он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении собственной внучки, которой сейчас всего лишь четыре года. По данным "360", сейчас солист оркестра задержан и отправлен в ИВС.

Будет ли раскрыто имя известного артиста – пока не совсем понятно. Вся страна шокирована трагическим событием и следит за развитием ситуации. С момента задержания уже прошло два дня. Информация уточняется.

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 января 2022, 10:24 Источник: Фонтанка.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Проклова, Хилькевич: российские актрисы, которые стали жертвами домогательств

комментарии

Ответить:

Гость946232
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Мать,наверное,должна прибить такого деда.
1

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