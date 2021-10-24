Обколотая Лазарева разговаривает сама с собой и едва стоит на ногах

55-летняя актриса Татьяна Лазарева недавно подхватила сезонный вирус. Артистка переболела опасной заразой и уже восстанавливается. Как признается знаменитость, здоровье возвращается к ней слишком медленно.
Каждое утро ослабевшая на фоне недуга артистка в буквальном смысле уговаривает себя встать с кровати. "Сейчас мы с тобой потянемся чуть-чуть, поулыбаемся, зарядочку легонькую сделаем", – разговаривает сама с собой Лазарева. Так, по словам актрисы, она находит силы что-либо делать, ведь едва стоит на ногах.
Татьяна отмечает, что через самовнушение возвращается к позитиву. Аффирмации актриса произносит только тогда, когда дома никого нет. Лазарева боится, что близкие, испугавшись за ее психическое состояние, вызовут ей неотложку.
В личном микроблоге Татьяна Лазарева крупным планом показала лицо с торчащими из него иглами. Артистка запечатлела себя во время процедуры акупунктуры. На пути к хорошему самочувствию звезда использует не только методы традиционной медицины, но и альтернативные формы лечения.
Напомним, Татьяна Лазарева с 2016 года живет в Испании, в провинции Аликанте. Недавно недалеко от знаменитости поселился актер театра и кино Алексей Панин. Летом российские знаменитости встречались по-соседски.
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