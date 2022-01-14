"Голодание и болезнь": ужасающие подробности о состоянии исхудавшего Лепса

Григорий Лепс совсем недавно развелся с супругой Анной после 20 лет брака. Многие поклонники пришли в шок, узнав эту информацию. Конечно, артист с его любимой женщиной считались очень красивой и крепкой парой.
Подписчики стали замечать, что после такого важного события в жизни каждого человека, певец вдруг начал меняться внешне. Он сильно похудел. Также в Сети появилось фото исполнителя практически без одежды. Видно, что у него свисает кожа на животе.
"Для того, чтобы строить догадки, необходимо оценивать не только фото, но и показатели здоровья. То есть проводить комплексное обследование. Резкое снижение веса в любом возрасте – это стресс для организма, так как истощается нервная и иммунная система, снижается количество мышечной массы в теле, страдает обмен веществ", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Дарья Русакова.
Сама звезда нигде не говорила про самочувствие. Судя по тому, что знаменитость продолжает выступать и принимать участие в съемках, потерянные килограммы никак на нем не сказались. Несмотря на это, некоторые продолжают давать ужасающие подобности о состоянии члена жюри шоу "Голос". Однако все они основаны на слухах и догадках.
"Резкое снижение веса может быть связано с голоданием или болезнью", – подытожил врач.