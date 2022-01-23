"Знать не хочу!": Алферова наплевала на внебрачного сына Абдулова

Актриса Ирина Алферова, судя по всему, не хочет быть частью скандальной истории.

Актриса Ирина Алферова прожила с коллегой по цеху Александром Абдуловым 17 лет. Поговаривают, что брак знаменитостей не был счастливым. Дескать, Александр изменял Ирине, интересовался только работой и друзьями.

В одном из интервью Алферова признавалась, что Абдулов был посредственным мужем. В бытовых вопросах на артиста нельзя было положиться. Между тем, говорит артистка, разводиться она не хотела – решение разрушить семью принял Александр. "Он ушел, закрыл дверь и все", – вспоминала знаменитость.

Расставание с Абдуловым больно ударило по Алферовой. Актриса была очень подавлена, ведь ей ко всему прочему пришлось уволиться из театра, в котором она работала долгие годы. Ирина не знала, как дальше жить. Артистка долгое время таила обиду на бывшего. По словам Алферовой, с Абдуловым она поговорить так и не смогла.

А на днях выяснилось, что в период брака с Ириной Алферовой Александр Абдулов сделал ребенка другой женщине. Известное издание утверждает, что 34 года назад костюмер фильма "Десять негритят" Ольга Коваль родила от звезды советского кино сына. Предполагаемого внебрачного наследника артиста зовут Александр.

Журналисты попросили Ирину Алферову прокомментировать скандальную новость. 70-летняя актриса заявила, что не имеет отношения к ситуации. Ирина Ивановна плевать хотела на внебрачного ребенка экс-мужа. "Не знаю ничего и знать не хочу!" – открестилась Алферова.