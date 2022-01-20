Коллега отговорил загулявшего Александра Абдулова встречаться с внебрачным сыном

Появилась информация о предполагаемом наследнике звезды кино.

У звезды советского экрана Александра Абдулова был внебрачный ребенок. С таким предположением сегодня, 20 января, выступили журналисты известного издания.

Предполагаемому наследнику актера фильма "Обыкновенное чудо" и сериала "Гардемарины, вперед!" 34 года – Александр Александрович Коваль появился на свет в 1987–м в Казахстане. Его мама, Ольга Коваль, трудилась на Одесской киностудии костюмером.

Близкие Александра Абдулова о возможном родственнике не знали. По словам вдовы брата знаменитости, Альбины Абдуловой, артист о сыне никогда не заикался. Впрочем, женщина отмечает, что Александр был не из болтливых.

Между тем актер Марк Горонок знал о существовании внебрачного отпрыска у Александра Абдулова. По словам Горонока, Абдулов показывал ему фото сына в 1997 году. Тогда артисты вместе работали в "Ленкоме". Кроме того, Марка и Александра объединяла любовь к казино. Артисты проводили ночи напролет за игровым столом. "Про сына он рассказал мне в один из таких игровых загулов", – рассказал в интервью Марк Горонок.

Александр, вспомнил Марк, признался, что ни разу не видел своего ребенка. Звезда "Обыкновенного чуда" не знала, как поступить, поэтому очень переживала. Горонок честно сказал приятелю, что ребенок на снимке похож на него. Марк отговорил Александра встречаться с сыном. "Сказал тогда, что, возможно, пацан и не его, что вся страна мечтает родить ему ребенка", – поделился Горонок.