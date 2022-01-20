Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Обосновалась в Ницце, помолодела на 20 лет и доживает век в одиночестве: что стало с Ларисой Удовиченко
Россияне потеряли тяжелобольную Аршавину
Публика ахнула при виде младшего сына Шепелева: проделки Фриске
Перед муками в реанимации Куравлева сбагрили в элитный "дом престарелых"
партнеры
Четверг
20 января
Лента новостей
17:13
"Запереться с банщиком": Возбужденный Шепелев рассказал о тайных желаниях
17:06
"Вечно рыдающая": Порошину не хотят видеть рядом с Авериным в "Склифосовском"
16:42
На молочном заводе под Новосибирском произошел взрыв
16:42
Запад это не замечает: Захарова указала на оставшуюся без внимания проблему на Украине
16:31
Молодая мамочка: Бузова в день рождения показала новорожденную девочку
16:27
В подмосковном Чехове хулиганы разгромили автобусную остановку и избили кондуктора
16:08
Киркоров, Проклова и другие звезды, похоронившие маленьких детей
15:57
Коллега отговорил загулявшего Александра Абдулова встречаться с внебрачным сыном
15:54
"Криминал": Обвиненный в убийстве Шаляпин взбесился на допросе
15:49
Главе Госдепа показали карту Украины с "подвинутыми" российскими границами
15:49
"Девушки вам не по зубам!": съехавшего от жены молодящегося Гальцева спустили с небес
15:16
Звездный хирург ответил на критику внешности Успенской: Сделали попу, сделали тело
15:07
Готов пройти ДНК-тест: найден предполагаемый сын Александра Абдулова
14:55
"Будем бороться!": беременная звезда "Дома-2" сообщила страшную новость
14:53
"Предательство": Павлиашвили признался в изменах жене
14:47
Оголившаяся Ковальчук возжелала нежности
14:47
74-летняя Ротару убита смертью любимого мужчины
14:46
Две статьи: заговорили о внесении оскандалившейся Волочковой в черный список
14:33
В России за сутки коронавирусом заразились 38 850 человек
14:32
Выпившая Пахмутова потянулась в кусты к привычному
14:20
Раскрыты детали нашумевшей пластики Манукяна: Сам бы не справился!
14:11
С мужем Марии Кончаловской случилась беда: Почти не ходит
14:01
В Кремле предупредили о дестабилизации в случае угроз США в адрес России
13:59
Всплыли свежие данные о второй беременности Тодоренко
13:56
"18 процентов сердца работало!": в Москве попрощались со звездой "Кухни"
13:48
В Петербурге мужчина порезал ножом двух собутыльников
13:41
Соблазнила несовершеннолетнего и вышла замуж за молодого: что стало с бывшей женой Гордона
13:30
Песков высказался о невступлении Украины в НАТО: Все это стоит прояснить
13:27
США не готовы отправить на Украину своих военнослужащих
13:24
Мать Бузовой вывела Манукяна на чистую воду: Хотел раскрутиться, провальный типаж
13:22
Еврей до самых кончиков: Шифрина засняли во время неистовой молитвы в синагоге
13:08
Акиньшина вскружила голову: терзаемый виной Козловский извинится перед дочерью
12:58
Байден пригрозил Путину новыми жесткими санкциями из-за Украины
12:51
Раздетый Агутин показал интимные волоски
12:49
Замужняя Орбакайте в истерике показала странную гимнастику Киркорова
12:43
На Малахова похож: 51-летний Маликов предстал в новом парике
12:29
В Омске маршрутка протаранила 5 машин из-за приступа у водителя
12:22
Первый мужчина отрекся от выскочки Бузовой: Не заинтересован
12:07
"В куриную попку превращается": у рассказавшей о пластике звезды "Интернов" "исчезает" рот
12:06
В Нижневартовске водитель иномарки насмерть сбил ребенка
11:52
Мать внезапно раскрыла секрет красоты Бузовой: Фильтры – наше все
11:52
"Я рыдала": Родившая невестка Валерии подверглась пыткам
11:50
"Откуда у нее деньги?": к шикующей Оксане Самойловой появились вопросы
11:15
Трагедия: вскрылись подробности внезапной смерти Цымбалюк
11:09
"Ты можешь описаться": Гузеева взвыла из-за жестких ограничений
11:08
"Ослабление жизненных сил": сдавшая Тарасова получила тяжелый удар
11:06
Звезда "Интернов" Пермякова откровенно об абортах: Рыдала и говорила: "Хочу детей!"
11:04
"Вышла в тираж, старушка": восхитившая формами Чехова захотела сняться в мужском журнале
10:58
Аллегрову публично раскатали в юбилей: Осталась в 90-ых
10:52
Один развелся по указу матери, а второй набил ее лицо на полспины: как живут сыновья Поплавской
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шесть волосинок в пять рядов: 72-летняя Пугачева поразила видом без парика
Сестра о реальном отношении Градского к молодой жене: Брак вообще недействителен
Ушла вместе с вещами и нашла себе ровесника: что стало с молодой женой Диброва
"Органы разберутся": Ограбленной на 100 миллионов вдове Градского светит тюремная камера
Убить незаметно: переписавшего имущество жены на родню Шаляпина обвинили в ее отравлении
"От души!": Жена 68-летнего Макаревича ждет ребенка
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Коллега отговорил загулявшего Александра Абдулова встречаться с внебрачным сыном

Коллега отговорил загулявшего Александра Абдулова встречаться с внебрачным сыном

Появилась информация о предполагаемом наследнике звезды кино.
прочитано 345 раз

У звезды советского экрана Александра Абдулова был внебрачный ребенок. С таким предположением сегодня, 20 января, выступили журналисты известного издания.

ПО ТЕМЕ

Готов пройти ДНК-тест: найден предполагаемый сын Александра Абдулова

"Люблю навсегда": Долина призналась в чувствах к умершему Абдулову

Предполагаемому наследнику актера фильма "Обыкновенное чудо" и сериала "Гардемарины, вперед!" 34 года – Александр Александрович Коваль появился на свет в 1987–м в Казахстане. Его мама, Ольга Коваль, трудилась на Одесской киностудии костюмером.

Близкие Александра Абдулова о возможном родственнике не знали. По словам вдовы брата знаменитости, Альбины Абдуловой, артист о сыне никогда не заикался. Впрочем, женщина отмечает, что Александр был не из болтливых.

Между тем актер Марк Горонок знал о существовании внебрачного отпрыска у Александра Абдулова. По словам Горонока, Абдулов показывал ему фото сына в 1997 году. Тогда артисты вместе работали в "Ленкоме". Кроме того, Марка и Александра объединяла любовь к казино. Артисты проводили ночи напролет за игровым столом. "Про сына он рассказал мне в один из таких игровых загулов", – рассказал в интервью Марк Горонок.

Александр, вспомнил Марк, признался, что ни разу не видел своего ребенка. Звезда "Обыкновенного чуда" не знала, как поступить, поэтому очень переживала. Горонок честно сказал приятелю, что ребенок на снимке похож на него. Марк отговорил Александра встречаться с сыном. "Сказал тогда, что, возможно, пацан и не его, что вся страна мечтает родить ему ребенка", – поделился Горонок.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Aleksandr Sternin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 20 января 2022, 15:57 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Измотанную Миронову пришлось откачивать в танцзале

комментарии

Ответить:

Гость940765
Пожаловаться Ответить
не надо никогда слушать никаких горонков.
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Диабет, заражение крови: разбухшему Малахову вынесли суровый приговор

Что творится с телеведущим?
Шоу-бизнес

"Ослабление жизненных сил": сдавшая Тарасова получила тяжелый удар

Заговорили о серьезных проблемах тренера
Сериалы

Готов пройти ДНК-тест: найден предполагаемый сын Александра Абдулова

Отпрыска звезде родила костюмерша
Шоу-бизнес

Соблазнила несовершеннолетнего и вышла замуж за молодого: что стало с бывшей женой Гордона

Свадьба состоялась вчера

Гороскоп

Каким знакам зодиака разобьют сердце в 2022 году
Каким знакам зодиака повезет в любви в 2022 году
Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года

Здоровье

В России за сутки коронавирусом заразились 38 850 человек
Когда в России наступит пик заболеваемости "омикроном" – ответ вирусолога Альтштейна
В России за сутки выявили почти 34 тысячи случаев заражения ковидом
Откуда москвичи привозят омикрон-штамм: названы самые "заразные" страны

Спорт

"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах

Регионы

На молочном заводе под Новосибирском произошел взрыв
В Петербурге мужчина порезал ножом двух собутыльников
Житель Иркутска устроил стрельбу в продуктовом магазине
Пьяный житель Кузбасса украл в похоронном агентстве фигуру оленя
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+