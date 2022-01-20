Готов пройти ДНК-тест: найден предполагаемый сын Александра Абдулова

Отпрыска звезде советского кино родила костюмерша.

Журналисты нашли предполагаемого сына актера Александра Абдулова. По данным издания "Комсомольская правда", у звезды сериала "Гардемарины, вперед!" и фильма "Формула любви" 20 июля 1987 года предположительно родился внебрачный ребенок – Александр Александрович Коваль. До недавнего времени 34-летний Александр не знал, что может состоять в родстве с артистом.

Коваль появился на свет в Усть-Каменогорске, что в Казахстане. Мать мужчины, швея Ольга Коваль, никогда не состояла в браке и личность отца единственного ребенка все эти годы хранила в тайне.

С Абдуловым Коваль познакомилась на Украине в период съемок картины "Десять негритят". Тогда 26-летняя швея работала на Одесской киностудии на должности костюмера. Итогом короткого романа стала беременность. Об интересном положении Ольга узнала уже после возвращения в Казахстан.

Интересно, что на тот момент Александр Абдулов был в браке с Ириной Алферовой. Знаменитости даже были повенчаны. За 17 лет совместной жизни артисты так и не стали родителями.

Абдулов, как предполагает издание, знал о том, что у него растет сын. Актер хранил фото мальчика в нагрудном кармане одного из своих пиджаков. Коваль утверждает, что отправила несколько писем звезде кино. В одно из посланий она вложила снимок сына. Александр ни разу не ответил Ольге.

Александр Коваль готов пройти генетическое исследование. Сделать ДНК-тест мужчина сможет только в том случае, если родство с ним пожелает подтвердить Евгения Абдулова – дочь артиста от Юлии Мешиной. Пока Александр на связь с предполагаемой сестрой не выходил. На наследство Коваль не претендует. По словам мужчины, у него успешный бизнес, он хорошо обеспечен.

Фото мальчика, отметим, в пиджаке Александра Абдулова, нашла вдова его брата, Альбина Абдулова. На обороте снимка была надпись: "Саша, это твой сын. Оля". Поисками ребенка с фото занималась экс-возлюбленная актера Виктория Лановская.