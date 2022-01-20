"Я рыдала": Родившая невестка Валерии подверглась пыткам

Молодая мать Лиана Шульгина сообщила о страданиях. В семью певицы Валерии постучались проблемы.

Чуть больше года назад певица Валерия стала обладательницей крошечной внучки Селин. Девочка родилась прямо на Новый год, осчастливив дружную семью. Невестка звезды Лиана Шульгина после родов испытала ужасное. Скачки гормонов устроили ей настоящую пытку.

Девушка впала в депрессивное состояние, пишет РИА ФАН. Новоиспеченную мать захлестнул негатив, на который не было управы. Из-за нестабильного гормонального фона Лиану Шульгину съедало раздражение на саму себя. Вдобавок приходилось заботиться о ребенке, усталость сбивала с ног.

В первые недели после родов девушка доставляла родным проблемы. "Я рыдала и звонила маме в два часа ночи по видео", — призналась Шульгина. При этом поведение Лианы выходило за рамки приличия. Невестка певицы Валерии задавала родительнице неуместные вопросы вместо того, чтобы погрузиться в сон.

К счастью, со временем все устаканилось — молодая мать оклемалась, физиологические процессы пришли в норму. Шульгиной помогли близкие люди, оказывая содействие и поддержку в сложной жизненной ситуации.

Напомним, певица Валерия обожает избранницу своего сына и всегда отзывается о ней положительно. Ранее Иосиф Пригожин показывал фото из церкви, которые были сделаны на крестинах маленькой Селин.