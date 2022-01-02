Пугачева появилась на публике после известия о трагической потере

Новогодние образы Аллы Пугачевой и ее семьи показал стилист Игорь Гуляев.

Звездный дизайнер находится в близких отношениях с Примадонной и нередко подбирает для нее образы. Игорь даже присутствовал на новогоднем торжестве в замке Пугачевой и Галкина. Кадры с счастливой семьей появились в блоге стилиста. На видео Алла Борисовна облачена в длинную белую меховую шубу и шапку в цвет из того же материала. Муж артистки также выдержал цветовую гамму.

В комментариях поклонники стали писать слова восхищения и поздравлять любимых знаменитостей. Они буквально пришли в шок от того, как прекрасно выглядит 72-летняя Примадонна.

"Красивые (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "С новым годом творчества и красоты", "Аллочка наша бесподобна! Дай бог ей здоровья", "Ну, удивили, еще бы не любить!", "Алла выглядит хорошо", "Алла Борисовна, как всегда – идеальна красива. Здоровья всем!", "Красивые все! Семья супер", – написали комментаторы.

Недавно из жизни ушла жена композитора Алексея Малахова. Алла Пугачева хорошо знакома с автором, он даже писал для нее песни. Узнав о болезни любимой супруги Малахова, Примадонна тут же стала искать ей врачей, обещала подключить связи и обеспечить любую финансовую помощь. Однако влияние Аллы Борисовны не смогло победить рак.