"Это плевок": Кто заказывает Пугачеву на корпоративы

Алла Пугачева уже давно ушла со сцены. Бари Алибасов-младший рассказал, для кого она иногда выступает.



Алла Пугачева – мощная и уважаемая фигура в российском шоу-бизнесе. Примадонна не выпускает новые хиты и поет не так часто, как хотелось бы поклонникам. Однако, по словам Бари Алибасова-младшего, она иногда появляется на публике, чтобы исполнить несколько песен.

"Алла Борисовна уже несколько десятков лет заработала себе право работать только для тех людей, для кого хочется, за те гонорары, которые она считает нужным. Более того, я уверен, что гонорар для Аллы Борисовны уже давно не является определяющим фактором для принятия решений, работать или не работать. За года уже сложились "постоянники", которые хотят видеть Аллу Борисовну, и к которым она относится уже несколько больше, чем просто к людям, которые заказывают ее на корпоратив", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" сын знаменитого продюсера.

Предприниматель не только поделился своим мнением о концертной деятельности артистки, но и заявил о том, каким образом слушатели могут проявить неуважение к супруге Максима Галкина. Оказалось, все дело в гонораре.

"Она могла спокойно выступать для них бесплатно, но если ты зовешь Примадонну, которая из уважения подарила вам радость своих песен, мне кажется, для таких людей, заплативших гонорар меньше, чем гонорар, входящий в ТОП-3 гонораров российских звезд, это просто плевок, в первую очередь, себе. А снижение гонораров обусловлено тем, что она их не снижает, а просто получает столько, сколько ей предлагают друзья", – не сдержал эмоций Алибасов-младший.