Проклятая болезнь: деньги и связи Пугачевой не помогли победить рак

Рак мозга на ранней стадии у супруги знаменитости обнаружили еще в 2012 году. Тогда он нашел лучших специалистов в Киеве и, казалось, была надежда.
Не осталась в стороне и всегда участливая к горю друзей Алла Пугачева. В свое время Малахов написал для Примадонны песни "Под одним флагом"" и Копеечка". Теперь она первая пришла на помощь.
Именно Алла Борисовна посоветовала хороших израильских врачей, нашла для онкобольной жены Малахова клинику в Италии, обещала любую финансовую помощь.
"Был час ночи, но она тут же написала мне поддерживающее сообщение и в конце добавила: "Звони мне завтра. "Держитесь там", – с улыбочками. Это строчка из песни, которую я ей написал", – рассказал Малахов об участливости Народной артистки Советского Союза.
Увы, деньги и связи Аллы Пугачевой не помогли победить рак жены поэта и композитора Алексея Малахова. Онкологическое заболевание вернулось после ремиссии и в ночь на 29 декабря Светлана умерла. Об этом автор песен Пугачевой сообщил у себя на странице в социальной сети "Инстаграм". На руках у поэта и композитора Алексея Малахова осталась пятилетняя дочь Машенька...