Проклятая болезнь: деньги и связи Пугачевой не помогли победить рак

Число умерших россиян от новообразований в 2020 году составило 289,9 тысячи человек. А по состоянию на январь 2021 года количество новых случаев заболевания раком в мире превысило 19 млн. человек, из них более 50% повлекли за собой смерть. 29 декабря не стало и жены Малахова..



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