"Максимальная свинья": Потерявшая 66 кг звезда "Кривого зеркала" стала неузнаваема

Юморист Александр Морозов из шоу "Кривое зеркало" невероятно преобразился.

Знаменитый комик Александр Морозов получил широкую известность, играя роль пчелки в программе "Кривое зеркало". Мужчина легко запомнился публике из-за округлых форм и невысокого роста. Пухлый весельчак очаровал зрителей, но сам себе до конца не нравился.

Выглядеть смешным чудиком в форме круга юмористу надоело, и он основательно взялся за свой внешний вид. Поначалу он пробовал различные экстремальные диеты — сбрасывал вес в короткие сроки, а потом быстро набирал еще больше. Наконец, мужчина решился на операцию по уменьшению объема желудка и добился успеха.

Сотрудники Первого канала заявились домой к звезде "Кривого зеркала", чтобы Александр Морозов прокомментировал свое похудение. Комик радушно принял гостей и показал им стенку с карикатурами, где он изображен еще толстяком.

"Тут я килограммов на 80 больше, наверное. Тут я уже чуть-чуть худее. А вот максимальная свинья наверху — это тоже я", — самокритично выразился юморист, показывая картины.

Затем Александр Морозов признался, что еще не принял обновленную внешность окончательно, и видит в зеркале абсолютно другого человека. Даже для своей матери мужчина стал неузнаваем. "За два года я похудел на данный момент ровно на 66 кг. Со 140 до 74, я недавно взвешивался", — объявил артист "Кривого зеркала".

