Николаев внезапно опозорил Пугачеву: Не видно за мешками и мочалкой

Накануне Игорь Николаев опубликовал новое фото. Он шокировал народ.

Все дело в том, что знаменитости собрались вместе по большому поводу. Они решили поздравить легендарного Раймонда Паулса, которому сегодня исполнилось 86 лет. Артист пожелал ему крепкого здоровья и вдохновения. На кадре собрались сразу несколько звезд: Алла Пугачева со своей лучшей подругой Алиной Редель, Юлия Проскурякова, Валерий Сюткин и сам Игорь Николаев.

Многие поклонники были так рады, что артисты решили порадовать мэтра, что лишь оставляли теплые поздравления и благодарили их. Они отметили, что фото получилось очень теплым, а атмосфера на нем – душевной. Однако, как и всегда, нашлись те, кто видят все в темных тонах.

Некоторые пользователи принялись критиковать Аллу Пугачеву. Примадонна предстала в крайне современном стиле: узкие джинсы, обтягивающие стройные ноги звезды, темная футболка и рубашка. Многие указали, что, несмотря на все старания, выглядит знаменитость якобы не совсем свежо.

"Не видно за мешками и мочалкой", "Ой, Алла сдала что-то, какие глаза", "Уставшая такая Пугачева", "Жалко, что все еще молодится Алла", – грустно отметили подписчики Игоря Николаева. Другие же тут же поспешили поспорить с ними и указали, что для своего возраста певица выглядит великолепно.