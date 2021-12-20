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Шоу-бизнес
"Не доживу до конца суда": стало известно о жутком состоянии раздавленного смертью дочери Конкина

"Не доживу до конца суда": стало известно о жутком состоянии раздавленного смертью дочери Конкина

70-летний Владимир Конкин до сих пор не может оправиться из-за трагической гибели наследницы Софии. Девушка утонула в бассейне фитнес-клуба в прошлом году при странных обстоятельствах. Теперь стало известно, что у артиста большие проблемы со здоровьем.
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Горе отразилось на самочувствии звезды театра и кино. Суды и разбирательства по поиску виновных в смерти дочери извели артиста.

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Адвокат Владимира Конкина Юлия Нитченко рассказала, что актер часто говорит о своей смерти. Ему удалось добиться больших результатов в стремлении наказать совладелицу и руководителя злополучного фитнес-клуба Анну Андрианову. Теперь женщине грозит до шести лет тюрьмы.

По словам Юлии Нитченко, у знаменитости неудовлетворительное состояние. Она объяснила, что у Владимира конкина есть ряд хронических заболеваний. Кроме того, он является инвалидом II группы, и ему была сделана операция на сердце. Гибель дочери же стала для него сильнейшим ударом.

Также Владимир Конкин недоволен негативом, который СМИ вылили на его семью после кончины Софии. По словам адвоката, актер заявил, что если так будет происходить и дальше, он не доживет до конца суда – не выдержит сердце.

Напомним, 32-летняя София умерла в сентябре 2020 года. Наследница звезды захлебнулась в бассейн фитнес-клуба. У девушки осталась дочь. Как писали "Дни.ру", Владимир Конкин потратил большие деньги на оставшуюся сиротой внучку. Теперь девочка живет в семье его племянницы.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 20 декабря 2021, 18:26 Источник: News.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость916196
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Не любил дочь и внучку при жизни, как и сыновей..Так что ж теперь плакаться? Вместо семьи, любви к ней - выбрал Переселени, якобы "директора, плохую артистку и злобную даму. Довёл жену своими изменами и пьянством. Так чего ж плакаться? И пить надо меньше.
Гость928710
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Не забыл сказать, что потратил большие деньги на оставшуюся сиротой внучку!!! Как язык поворачивается вообще об этом говорить?! Она тебе кто, чужая?!Вот хорь! Всегда ненавидела этого жлоба! Мудрый сказал: "Сделал добро- брось в воду." А этот "дедушка" родимый раструбил везде, что потратил деньги на внучку! Тьфу, <цензура>!
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