"Не доживу до конца суда": стало известно о жутком состоянии раздавленного смертью дочери Конкина

Горе отразилось на самочувствии звезды театра и кино. Суды и разбирательства по поиску виновных в смерти дочери извели артиста.
Адвокат Владимира Конкина Юлия Нитченко рассказала, что актер часто говорит о своей смерти. Ему удалось добиться больших результатов в стремлении наказать совладелицу и руководителя злополучного фитнес-клуба Анну Андрианову. Теперь женщине грозит до шести лет тюрьмы.
По словам Юлии Нитченко, у знаменитости неудовлетворительное состояние. Она объяснила, что у Владимира конкина есть ряд хронических заболеваний. Кроме того, он является инвалидом II группы, и ему была сделана операция на сердце. Гибель дочери же стала для него сильнейшим ударом.
Также Владимир Конкин недоволен негативом, который СМИ вылили на его семью после кончины Софии. По словам адвоката, актер заявил, что если так будет происходить и дальше, он не доживет до конца суда – не выдержит сердце.
Напомним, 32-летняя София умерла в сентябре 2020 года. Наследница звезды захлебнулась в бассейн фитнес-клуба. У девушки осталась дочь. Как писали "Дни.ру", Владимир Конкин потратил большие деньги на оставшуюся сиротой внучку. Теперь девочка живет в семье его племянницы.