"Это ее право": известный адвокат встал на защиту оскандалившейся в самолете Волочковой

Анастасия Волочкова в очередной раз оконфузилась. Она летела с возлюбленным в Москву с Мальдивских островов и отказалась надевать маску в самолете. Женщина учинила скандал и ожесточенно спорила с бортпроводниками, отказываясь подчиняться требованиям экипажа.
Когда звезда прилетела в столицу, ее встретили стражи правопорядка. О задержании Волочковой сообщил ее возлюбленный. Кстати, он же заявлял, что балерину оклеветали. Так, по словам Сергея, Анастасия всего лишь сняла ненадолго маску, чтобы выпить кофе. Однако вскоре в сети всплыло видео, на котором видно, что прима Большого театра вовсе не надевала средство защиты от коронавируса.
Решил поддержать женщину известный адвокат Андрей Алешкин. По его мнению, общество должно относиться к подобному более терпимо. Он заявил, что если Волочкова в итоге надела маску, то не стоило доводить ситуацию до серьезных разбирательств. А столь эмоциональная реакция балерины вполне естественна, ведь она женщина.
Также юрист отреагировал на слух о том, что Волочкова была пьяна. "Это ее право", – заявил адвокат. По его мнению, нужно помогать людям, а не пытаться привлечь их к ответственности. Также он призвал не доводить дело до маразма.