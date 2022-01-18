Изможденная страшными медицинскими манипуляциями Тодоренко разрыдалась на камеру

Телеведущая Регина Тодоренко прошла много процедур у стоматолога, чтобы улучшить свою внешность.

Как выяснилось, каждый поход звезды к стоматологу для Тодоренко как экзекуция. На этот раз она не выдержала и расплакалась прямо перед камерой. Переживаниями ведущая поделилась с подписчиками своего "Инстаграм".

Звезда программы "Орел и решка" Регина Тодоренко рассказала поклонникам, что долгое время работает над правильным прикусом и красивой улыбкой. Для этого ей пришлось многое пройти.

К примеру, надо симметрично жевать и тщательно следить за гигиеной полости рта. Помимо всего этого она носит брекеты уже целый год и регулярно ходит к стоматологу, где ей приходится терпеть много боли. Вероятно из-за этого в том числе Тодоренко даже похудела. Стоит отметить, что помимо физического дискомфорта Регина Тодоренко терпит постоянную критику со стороны хейтеров по поводу ее внешности. Ведущая призналась, что у нее не хватает сил, чтобы вынести все это.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Регину Тодоренко подозревают во второй беременности. Ведущую обвинили в том, что она раздула шумиху на фоне этой информации. Якобы инстадива ждет второго ребенка и уже продала эксклюзив одному из СМИ, чтобы раскрыть тайну уже предстоящей весной.