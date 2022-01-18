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Шоу-бизнес

"Враг своим детям": Пригожина не позвали на свадьбу дочери

Совсем скоро дочь Иосифа Пригожина выйдет замуж, однако пока что неизвестно, будет ли на торжестве звездный отец.
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В последнее время дети Иосифа Пригожина нередко приковывали к себе внимание прессы. Дело в том, что у них был конфликт с черными риелторами, из-за которых они потеряли несколько квартир.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Недавно в жизни дочери продюсера случилось счастье – избранник сделал ей предложение. Уже весной возлюбленные отпразднуют свадьбу. По словам Данаи, она изначально не планировала пышное торжество, хотела лишь скромно расписаться. Однако ее жених хочет отметить этот день с размахом. В итоге пара сошлась на том, что свадьба будет, но в узком кругу. Даная заявила, что хочет пригласить только близких – около пятидесяти человек. Также девушка призналась, что не хочет даже облачаться в белое платье. Она мечтает сделать все красиво, но без пышности, которая так свойственна звездам шоу-бизнеса. Наследница продюсера отметила, что она не из тех людей, которые стремятся к показухе.

Кстати, отца Данаи пока что нет в списке гостей. Сама девушка этого не скрывает. По ее словам, она не знает, будет ли Пригожин вообще присутствовать. Кроме того, Иосиф даже не знаком с женихом дочери, об этом он сам говорил.

Однако супруг Валерии дал понять, что обязательно появится на празднике наследницы. "Я что, враг своим детям?", – вопрошает продюсер. По словам Иосифа, он очень рад за Данаю и даже готов профинансировать торжественный вечер.

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Публикация от Даная Пригожина (@danaya_prigozhina)

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Автор: 18 января 2022, 12:10 Источник: "Экспресс газета" • Требует проверки

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