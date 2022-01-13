"Сухая фигура": стилист Дзюбы прошелся по голому телу Гагариной

Стилист Егиш Широян высказался по поводу видео Полины Гагариной в купальнике.

Один из стилистов Анны Дзюбы прокомментировал видео Полины Гагариной, которое артистка выложила в свой аккаунт в "Инстаграме". На кадрах певица предстала перед подписчиками в одном купальнике. Радостная исполнительница бегает по пляжу.

Некоторых смутило то, что верх от плавательного костюма – белый, а низ – зеленый. Кому-то показалось, что так блондинка выглядит нелепо и было бы лучше, если бы все оказалось в одной цветовой гамме. Однако нашлись и те, кто остался в восторге от образа участницы "Евровидения".

"Уже давно у девушек популярны купальники, которые можно комбинировать по цветам. Главное, чтобы текстура ткани была схожа. Если совокупность элементов разных купальников подходят фигуре и характеру девушки, то странно это не выглядит, а иногда даже интересно", – поделился мнением Егиш Широян.

Эксперт также не смог пройти мимо и не дать оценку фигуре бывшему члену жюри шоу "Голос" на "Первом канале". Многим нравится внешний вид артистки. Отмечают, что она сильно похудела, если сравнить ее с фотографиями десятилетней давности.

"У Полины спортивная, сухая фигура и, на мой взгляд, она достаточно грамотно подобрала купальники на видео. Она выглядит гармонично. В данном случае Полина умело сочетает верх и низ. Также актуально своему отдыху и типажу подобраны цвета и фасон. А на такой прекрасной фигуре все это прекрасно выглядит", – подытожил Широян.